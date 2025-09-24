Slušaj vest

U staroj stambenoj zgradi koja se nalazi nedaleko od Opšte bolnice u Valjevu noćas je izbio požar. Izgoreo je krov zgrade, a objekat se urušio. Nije poznato ima li žrtava.

Zgrada u kojoj je izbio požar nije u upotrebi od 1999. godine.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvan nepažnjom dve ili tri osobe koje su tu boravile i koristile sveću u prostorijama prepunim tekstilnog otpada.

U višesatnoj vatri izgoreo je krov, a objekat se urušio.

Još nije poznato da li ima žrtava.

Kako se saznaje u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Valjevu, posle dogašivanja požara zgrada će biti detaljno pretražena.

(Kurir.rs/RTS)

