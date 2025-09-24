Srbija
POŽAR U NAPUŠTENOJ ZGRADI U VALJEVU: Izgoreo krov, objekat se urušio (foto)
U staroj stambenoj zgradi koja se nalazi nedaleko od Opšte bolnice u Valjevu noćas je izbio požar. Izgoreo je krov zgrade, a objekat se urušio. Nije poznato ima li žrtava.
Zgrada u kojoj je izbio požar nije u upotrebi od 1999. godine.
Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvan nepažnjom dve ili tri osobe koje su tu boravile i koristile sveću u prostorijama prepunim tekstilnog otpada.
U višesatnoj vatri izgoreo je krov, a objekat se urušio.
Još nije poznato da li ima žrtava.
Kako se saznaje u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Valjevu, posle dogašivanja požara zgrada će biti detaljno pretražena.
