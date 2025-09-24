Slušaj vest

Prvi radni dan kada će posetioci ponovo moći da uživaju u obilasku ove jedinstvene prirodne atrakcije je petak, 3. oktobar.

Svake godine poseti je više od 100.000 posetilaca, a početkom 2025. godine dočekala je i svog milionitog gosta. Nalazi se između sela Rožanstvo i Trnava, na oko 19 kilometara od centra planine.

