Stopića pećina, najposećeniji speleološki objekat u Srbiji, biće privremeno zatvorena za posetioce u periodu od 27. septembra do 2. oktobra usled radova na uređenju.
RADOVI NA UREĐENJU STOPIĆA PEĆINE: Privremeno zatvorena za posetioce
Prvi radni dan kada će posetioci ponovo moći da uživaju u obilasku ove jedinstvene prirodne atrakcije je petak, 3. oktobar.
Svake godine poseti je više od 100.000 posetilaca, a početkom 2025. godine dočekala je i svog milionitog gosta. Nalazi se između sela Rožanstvo i Trnava, na oko 19 kilometara od centra planine.
