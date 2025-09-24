Slušaj vest

Uz prigodan kulturno-umetnički program predsednik užičkih pčelara Dragan Arsenijević i pomoćnik gradonačelnice Užica Stefan Maksimović otvorili su ovu već tradicionalnu manifestaciju. Na tezgama se mogu videti razni pčelini proizvodi izlagača iz Užica i okoline.

Na štandu Dušice Gudurić Lukić ima i novina.

- U odnosu na prethodnu godinu novo je lifilizovano voće u medu i to četiri vrste – malina, jagoda, ribizla i borovnica. Prvo se voće zamrzne na -60 stepeni, zatim se u određenim separatorima izvlači vlaga iz tog voća. Ono zadržava sva svojstva kao da jedete sveže voće. Dobija se krckavo voće, kao čips, koji takvo ili isitnjeno stavljamo u med – objasnila je Dušica.

Na njenom štandu posebno slatko i ukusno izgledaju medenjaci, ali i medene kocke. Za medenu lešnik kocku kaže da je potpuno zdrav i prirodan proizvod. Tu su samo dva sastojka, pečeni lešnik i suncokretov med, a prezadovoljna je prodajom ovog proizvoda.

Među medovima najskuplji je šumski med ili medika, koji se dobija na specifičan način.

– Zna se da šuma ne medi. Ovaj med se dobija tako što posebna vrsta biljne vaši isplete mrežu na četinarima, bukovoj ili hrastovoj šumi. U određenim vremenskim uslovima, kada je temperatura recimo jako visoka preko dana, a uveče hladno, i kada je određena vlažnost vazduha dolazi do simbioze u prirodi.

Biljne vaši grickaju lišće u mreži, a pčela dolazi na taj sok iz lišća i skuplja određene sastojke koje donosi u ovaj med. Zbog toga se taj med retko dobija, teško je do njega doći i zbog toga je njegova cena dosta veće od medova koji su od cvetnica – objasnila je Dušica.

Cena šumskog meda je 1.800 dinara, a ostalih medova od 1.000 do 1.200 dinara.

Branimir Jovanović, pčelar iz Užica, koji je pčelarstvo nasledio od dede i oca, sa 200 pčelinjih društava, pravi mnoge proizvode. Pored livadskog, suncekretovog, bagremovog meda, kod njega ima i med od uljanih repica.

- Med od uljane repice je manje poznat, ali jako kvalitetan. Košta 1.000 dinara po kg. Specifičan je po tome što ima veliki koncentraciju polena pa je ukus između gorkog i kiselog, i ima belu boju. Brzo se kristališe. A kada govorim o kristalizaciji meda, ljudi mnogo greše kada izbegavaju kristalizovani med. To je samo promena iz tečnog u čvrsto agregatno stanje. Jedini pravi pokazatelj da je med pravi i čist jeste kada se med kristališe, s tim što se neki med kristališe pre, neki kasnije. Med od suncokreta i uljane repice se kristališe za 15 do 20 dana, jako brzo, dok od bagrema nakon godinu do godinu i po dana. Zavisi od komponenti, minerala i koncetracije polena u medu – objasnio je Branimir. Na njegovom štandu se nalazi i rakija medovača.

– Pravimo je od domaće rakija od šljive, koja se malo razblaži na nekih 35 stepeni, onda se doda određena količina meda s tim što smo je mi pojačali i sa propolisom, tako da ona ujedno ima i jačinu i slatkoću, a propolis joj daje malo gorčine. Jako je prijatna za piće, a koristi se više kao lek. Dovoljno je popiti jedna do dve čašice dnevno, naročito ujutru – rekao je Branimir, a flaša 0,5 l

košta 1.500 dinara.

“Užički medeni dani” traju do 26. septembra.