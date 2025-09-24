Trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje, kao ni stanje učesnika
Buktinja
RADNA MAŠINA IZGORELA USRED NOVOG SADA Građane uznemirio prizor buktinje! (FOTO)
Slušaj vest
Danas je u Novom Sadu izgorela radna mašina, a prizor vozila u plamenu uznemirio je građane.
Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs" mašina je izgorela u Bulevaru vojvode Stepe.
Dodaje se da nema povređenih lica, ali zvanične potvrde o uzroku još uvek nema.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši