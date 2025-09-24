Slušaj vest

Danas je u Novom Sadu izgorela radna mašina, a prizor vozila u plamenu uznemirio je građane. 

Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs" mašina je izgorela u Bulevaru vojvode Stepe. 

Dodaje se da nema povređenih lica, ali zvanične potvrde o uzroku još uvek nema. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

