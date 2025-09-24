Slušaj vest

U selu Ponikve kod Užica baka Radmila Panović proslavila je izuzetan jubilej, stoti rođendan. Okružena porodicom i prijateljima, sa vedrim pogledom i toplim osmehom, ugasila je svećicu sa brojem koji samo retki dožive. Za Kurir televiziju je podelila i tajnu kvalitetnog života i svoje dugovečnosti.

Iako je nedavno napunila 100 godina, baka Radmila zadržala je vitalnost i vispreni duh. Obavlja kućne poslove, čita bez naočara, plete i prkosi godinama. Pokazuje da one nisu merilo za vedrinu i energiju i da rad uvek pobeđuje.

- Jedem pire i supu i sve što je lako, meso sada ne smem - rekla je baka Radmila.

Godinama je vredno radila od jutra do mraka i uvek živi skromno. Puna topline i poleta kaže da je njena porodica najveće bogatstvo. Tajna dugovečnosti je umerenost u svemu.

Unuk bake Radmile, Radosav Panović naglašava i važnost poštenja i pomoći drugima:

- Naučila me je mnogo stvari, da budem pošten, da se ljudi vole, da se ne mrze i da pomažem jedni drugima u nevolji. Moja neka pretpostavka je da pomognem drugim ljudima, mnogo mi je zadovoljstvo da pomognem, nešto se osećam uzvišeno i lakše mi je.

Tokom života, više puta je osetila kako je to nemati ništa, ali nikada nije poklekla. Prošle godine izgubila je oba sina, ali danas ima unuke koji su ceo njen svet.

Njena snajka Bosa Panović ističe da nikada nije naišla na veće nesuglasice sa svojom svekrvom:

- Nikada nije bila teška da se dogovorimo. Bila je stroga za čistoću. Slažemo se i danas.

Baka Radmila veruje da ljubav spaja ljude i mladima poručuje da se klone poroka današnjice:

- Nemojte se opijati, to je najgore. Vladajte se i ne treba krasti. Ne treba se smejati onome ko teško živi, ako ne možete da pomognete.

