POČINJE FESTIVAL "VRANJSKA GRADSKA PESMA" Evo gde se i kad održava i koga će posetioci imati priliku da vide i čuju! (FOTO)
Festival "Vranjska gradska pesma" otvara se danas u Pozorištu "Bora Stanković" u Vranju, a trajaće dva dana, tačnije 25. i 26. septembra.
Vranjska publika uživaće u pesmi istaknutih solista narodne muzike uz pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića.
Na sastanku organizacionog odbora festivala "Vranjska gradska pesma" usvojen je program ovogodišnje manifestacije.
Prve večeri festivala, u četvrtak, 25. septembra, od 20 sati, nastupiće vokalni solisti: Jasna Kočijašević, Čeda Marković, Stefan Petrušić, Jovan Mihaljica, Ivana Tasić, Branimir Stošić Kace i Tijana Vučković uz pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića.
Drugog dana festivala u petak, 26. septembra, biće održan koncert Gradskog mešovitog hora sa mladim vokalnim solistima uz pratnju orkestra Muzičke škole "Stevan Mokranjac".
