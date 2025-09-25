Slušaj vest

Festival "Vranjska gradska pesma" otvara se danas u Pozorištu "Bora Stanković" u Vranju, a trajaće dva dana, tačnije 25. i 26. septembra. 

Vranjska publika uživaće u pesmi istaknutih solista narodne muzike uz pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića.

Na sastanku organizacionog odbora festivala "Vranjska gradska pesma" usvojen je program ovogodišnje manifestacije.

Prve večeri festivala, u četvrtak, 25. septembra, od 20 sati, nastupiće vokalni solisti: Jasna Kočijašević, Čeda Marković, Stefan Petrušić, Jovan Mihaljica, Ivana Tasić, Branimir Stošić Kace i Tijana Vučković uz pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića.

Počinje festival "Vranjska gradska pesma"

Drugog dana festivala u petak, 26. septembra, biće održan koncert Gradskog mešovitog hora sa mladim vokalnim solistima uz pratnju orkestra Muzičke škole "Stevan Mokranjac".

