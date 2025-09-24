Slušaj vest

U Gradsko upravi Kruševca uručeno je 58 ugovora po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava građanima za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca.

Projekat se realizuje sa Ministarstvom zaštite životne sredine, s ciljem zamene ložišta koja koriste tradicionalni ogrev na ložišta sa ekološki prihvatljivijim energentom, u ovom slučaju gasom. Dodeli su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Adam Šukalo, i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima.

U ime resornog ministarstva obratio se državni sekretar Adam Šukalo.

- Pre svega, pozdravljam vas u ime ministarke zaštite životne sredine Sare Pavkov i u ime ministarstva, hvala Gradskoj upravi koja je efikasno uspela da dodeli 58 ugovora domaćinstvima. Tim domaćinstvima će biti zamenjena tradicionalna ložišta na drvo, ugalj i sve ostalo što zagađuje životnu sredinu u Kruševcu i primenjena ložišta na ekološka goriva koja ne zagađuju. To je jedna od aktivnosti koje naše ministarstvo sa lokalnim samoupravama primenjuje širom Srbije kako bi našim građanima i deci omogućili zdraviju sredinu za zdravije živote, kazao je on.

Kroz razne projekte, u vrednosti od 80 miliona dinara ovo ministarstvo je podržalo Gradsku upravu Kruševca, kroz projekte kao što su zamene kotlarnice u školama, projekti ozelenjavanja i pošumljavanja, preko kojih će na kraju biti oko 500 stabala, što je jedan veliki i dobar doprinos za zdraviju urbanu sredinu.

- Važno istaknuti da smo imali aktivnost uklanjanja divljih deponija u Kruševcu, uklonjeno je oko 26, i ove godine ste se prijavili da kroz ovaj projekat u 2025. godini uklonimo još jednu divlju deponiju, jer brinemo o samoupravama, o Kruševcu, jer i vaša samouprava brine o sredini, možete se pohvaliti dobrom zelenom agendum, jer pratite i aplicirate za razne državne i međunarodne konkurse. Nastavite tako, to je dobar put, istakao je Šukalo.

Gradonačelnik Ivan Manojlović se obratio prisutnima:

- Drago mi je što u Gradskoj upravi imamo još jedan u nizu događaja koji se odnosi na učešće grada u iznosu od 50 procenata da pomogne vama u zameni ložišta na čvrsta goriva za ekološki prihvatljivije energente, konkretno gasu.

Uručili smo 58 ugovora, to je deo onoga što je grad opredelio za ovu, 2025. godinu, na osnovu javnog poziva, imamo oko 120 domaćinstava koja će dobiti istu vrstu ugovora kao i vi. Velika zahvalnost Ministarstvu zaštite životne sredine, koje je ove godine za ovaj projekat opredelilo 12 miliona dinara, a Grad Kruševac učestvuje sa 3 miliona.

Državni sekretar je spomenuo i projekat čišćenja divljih deponija, pa bih apelovao na sugrađane da pogledamo svi u svoja dvorišta i potrudimo se da ne stvaramo divlje deponije, i da sredstva koja bi se uložila u čišćenje divljih deponija potrošimo na ovakve ugovore, koji bi uveli ekološki prihvatljive kotlove ili energetski efikasnu stolariju u veći broj domaćinstava, postoje brojni drugi projekti, samo kada bismo malo više poveli računa da naš lep grad sačuvamo i budemo odgovorni. JKP „Kruševac“ vam uvek stoji na usluzi za odlaganje otpada, umesto što to danas, nažalost, neki čine odlaganjem istog na njivama i čak i lokacijama u centralnom gradskom jezgru, time stvarajući divlju deponiju, naglasio je Manojlović.

Državni sekretar Šukalo, gradonačelnik Manojlović i pomoćnica gradonačelnika Prvanov uručili su 58 ugovora građanima, koji su ostvarili subvenicju od 50 odsto vrednosti kotla na gas.