Srbija
Hitna pomoć u Kragujevcu imala pune ruke posla: Građani najčešće tražili pomoć zbog pritiska i nesvestice u poslednja 24 sata
Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 38 terenskih intervencija (21 tokom dana i 17 tokom noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 70 pregleda odraslih osoba (tokom dana 28, a tokom noći 42 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima, sa nesvesticom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 160 poziva telefonom u prethodna 24 časa.
