Usluge taksi prevoza na teritoriji grada Čačka poskupeće od 1. novembra, a novi jedinstveni cenovnik predviđa da start košta 170 dinara.

Cena vožnje po kilometru u prvoj zoni biće 80 dinara, a 85 dinara u drugoj zoni, koja važi svakog dana od 22 do 6 sati ujutru, nedeljom i državnim praznicima, a čekanje po minutu 13,3 dinara.

- Ovih cena moraju pridržavati svi pridržavati. Podsetiću da u Čačku ima sedam taksi udruženja i svi su prihvatili ovu odluku, rekao je zamenik gradonačelnika Vladan Milić.

On dodaje da je uz saglasnost svih taksi prevoznika doneta odluka da se broj taksi vozila sa postojećih 350 smanji na 300.

- To će se raditi sukcesivno, odnosno neće se sada ukidati taksi dozvole, već će se broj smanjivati kako taksisti budu odlazili u penziju. Neće se izdavati nove dozvole dok se ne dođe do broja od 300. Inače, po normi, Čačak koji ima 106.000 stanovnika predviđeno je da ima manje od 300 taksi vozila, ali dogovoreno je da ih bude 300, kazao je Vladan Milić.