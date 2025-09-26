Slušaj vest

Od petka do nedelje, od 26. do 28. septembra, ulaz u Prirodnjački centar u Ovčar Banji biće besplatan za sve posetioce. Posetioci će tokom tri dana imati priliku da besplatno razgledaju bogatu izložbenu postavku i upoznaju se sa životinjskim svetom koji nastanjuje područje Ovčarsko-kablarske klisure.

- Prirodnjački centar predstavlja jednu od najboljih razglednica same klisure i odličnu polaznu tačku za obilazak Ovčarsko–kablarske klisure. Ovo je idealna prilika za sve koji još nisu obišli Ovčar Banju da to učine tokom narednog vikenda, dok će oni koji su već uživali u čarima klisure sada dobiti mogućnost da je dožive potpuno besplatno, kažu u TO Čačak.

Smešten u srcu Ovčar Banje Prirodnjački cebtar idealno je mesto u koje svraćaju brojni putnici namernici koji se upute u avanturu kroz nestvarne predele Ovčarsko - kablarske klisure. U njemu je trenutno izloženo 76 vrsta ptica, od čega je njih 66 iz zaliha Prirodnjačkog muzeja iz Beograda.

Foto: RINA

- Sve vrste koje su ovde izložene su strogo zaštićene međunarodnom regulativom. Većina njih se veoma retko mogu videti golim okom, stoga su ovi eksponati od velikog značaja za sve one koji žele da se upoznaju sa prirodom na drugačiji način. Tu su bela čaplja, zatim sivi soko koja je u narodu poznat i kao najbrža ptica na svetu tako da se mnoga deca zadive kada je ugledaju u muzeju, takođe tu je i orao mišara, izjavila je za RINU Zorica Vjetrović Srećković, biolog u Prirodnjačkom centru.

Osim ptica sa vodenog, kopnenog i šumskog staništa u ovom muzeju se mogu videti pojedini sisari, poput vuka, šakala, divlje svinje, ali i divlja mačka za koju se zna da je izuzetno oprezna i da se vrlo retko može uočiti na našem području iako je i te kako prisutna.

- Trudili smo se eksponati u ovom muzeju bud sveobuhvatni i zanimljivi posetiocima, ali i da za decu imaju edukativni karakter. Kad su u pitanju gmizavci i vodozemci prisutni su alpski mrmoljak, smukovi belouške, a od gmizavaca jedina otrovnica koja je prisutna na ovoj teritoriji je poskok, kaže Vjetrović Srećković.

Foto: RINA

Ona dodaje da je Ovčarsko - kablarska klisura izuzetno podneblje koje se može pohvaliti izobiljem biljnih i životinjskih vrsta i da je upravo Prirodanjački muzej mesto na kom se može videti kako izgledaju neke od njih.

- Ono što je jako važno jeste da je na našoj teritoriji registrovano 17 vrsta slepih miševa, koji su takođe u statusu stroge zaštite po nacionalnoj regulativi. Od početka ispitivanja koja su vršena, na ovom području ima 34 vrste riba, od kojih je 10 najpoznatijih vrsta soma, šarana, mrene, potočne pastrmke. Neke od njih nalaze se u samom muzeju, zaključila je Vjetrović Srećković.