Počela je jesen, a sa njom i udarničke pripreme domaćina za predstojeću zimu. Ogrev je prvi, a neretko i najskuplja stavka na listi. Seče se, struže, slaže i meri ogrev, a oni najvredniji već su obezbedili drva za predstojeću zimu.

Mnogi su drvnu građu nabavili još tokom leta, dok pojedini čekaju poslednje isporuke. Sve veća potražnja u hladnijim danima tera domaćine da se na vreme organizuju i obezbede tople domove.

Branko Dragićević iz čačanskog sela Prijevor među onima je koji su mislili unapred.

- Nabavio sam još proletos drva po 6.000 dinara. Uglavnom uzimam mešovita drva, mada je cena viša ako se posebno traži cer ili bukovina. Za moje domaćinstvo obično kupujem oko 10 metara, kaže Branko za RINU.

Njegov savet je jednostavan ogrev se priprema na vreme i mora biti kvalitetan.

- Procenujem da će ova zima biti nešto hladnija nego obično. Najbolje je spremiti tvrdo drvo bukvu ili cer oni najduže drže toplotu, dodaje domaćin.

U čačanskom kraju metar bukovih drva košta oko 7.500 dinara, dok je cena već pripremljenih i sečenih oko 8.500 dinara.Ugalj se prodaje za 17.000, a pelet za oko 28.000 dinara po toni. Drvoseča Marko Šipetić ističe da su cene usluga prilagođene potrebama domaćinstava.

- Uglavnom me ljudi zovu za desetak metara drva, ređe za manje. Struganje se kreće oko 600 dinara, cepanje 700, dok utovar i istovar koštaju od tri do četiri hiljade. Uvek se dogovorimo sa domaćinima, objašnjava Marko.

Dakle, ko ogrev spremi na vreme, mirno dočekuje zimu, jer tada nisu samo kuće toplije, već su i domaćini spokojni, znajući da ih hladni dani neće iznenaditi.