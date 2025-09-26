Slušaj vest

U Domu zdravlja Irig ovih dana instaliran je prvi mamograf u iriškoj opštini.

Mamografom će moći da se obavi pregled do 2.000 žena starosti preko 45 godina, koje više neće na preglede morati da putuju do udaljenijih zdravstvenih centara.

Digitalni mamograf visoke klase u Dom zdavlja je postavljen zahvaljujući donaciji Pokrajinske vlade u iznosu od 21,6 miliona dinara, a nakon svih zakonskih administrativnih procedura.

Radi se o opremi vrhunskog kvaliteta, niskih doza zračenja, izuzetne oštrine snimaka. Ovom nabavkom zaokružena je u potpunosti kompletna dijagnostička obrada pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite.

(Kurir.rs/Dnevnik)

