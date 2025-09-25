Slušaj vest

Predstava govori o stradanju Srba, Jevreja i Roma u logoru Jasenovac, a nastala je po autobiografskoj knjizi Dobrile Kukolj, koja je kao devojčica preživela užase ustaških zločina u selu Međeđa i u samom logoru.

Na sceni ispovest oživljava glumica Maja Kolundžija Zore, prenoseći potresnu priču o detinjstvu koje je brutalno prekinuto ratom, o deportaciji, sabirnim logorima i povratku na zgarište. Sama Dobrila Kukolj, danas stara 94 godine, prisustvovala je premijeri u Kozarskoj Dubici, a prema svedocima, tokom izvođenja ponavljala je rečenice iz svoje knjige zajedno sa glumicom.

Delegacija iz Kozarske Dubice u poseti Mitrovici

Predstavi je prisustvovala i delegacija iz Kozarske Dubice, na čelu sa načelnikom Igorom Savkovićem, u okviru zvanične posete Sremskoj Mitrovici. Cilj susreta bio je razgovor o jačanju saradnje između dva grada i zajedničkom negovanju kulture sećanja.

– Veze između Kozarske Dubice i Sremske Mitrovice već postoje, a ono što nas posebno povezuje su spomen-kompleksi: Spomen groblje u Sremskoj Mitrovici i Donja Gradina. Tamo i ovde su se dogodili strašni zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima. To je nešto što nas trajno obavezuje – istakla je Danica Nedić, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice.

„Veza između Kozarske Dubice i Sremske Mitrovice postoji i kroz bolna istorijska iskustva. Strašni zločini su se dogodili na Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici, dok su u Donjoj Gradini žrtve bile još masovnije i brojnije. Naš Spomen-kompleks zauzima oko 16 hektara, dok Donja Gradina ima 116 hektara, što jasno govori o razmerama tragedije. To je nešto što nas trajno povezuje i što moramo prenositi na mlađe generacije, da se sećanje čuva, a veza između naših naroda ostane neraskidiva“ – istakla je Nedić.

Ona je podsetila da su u Drugom svetskom ratu na hiljade ljudi stradali na teritoriji Mitrovice, a u Kozarskoj Dubici broj žrtava bio je još masovniji. – Moramo da prenosimo istinu mlađim generacijama, da čuvamo jedni druge i da negujemo i kulturu i tradiciju – dodala je Nedić.

Publika u suzama

Monodrama „Tuga koja traje cijeli život“ naišla je na snažne emocije publike. Tokom izvođenja mnogi nisu mogli da sakriju suze, a sama glumica uspela je da dočara tragediju koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda.

Direktorka Spomen-područja Donja Gradina, Tanja Tuleković, istakla je da je ovo umetničko delo jedan od načina da se emocija i istorijska činjenica prenesu novim generacijama: – Ovo nije samo priča jedne žene, ovo je priča svih logoraša, jer u Potkozarju nema porodice iz koje bar jedan član nije stradao.

„Nema porodice u kojoj bar jedan član nije stradao u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Predstava je emotivna i potresna, ali istovremeno i opomena da se ovakve strahote nikada ne ponove“ – rekla je Tuleković.

Nastup u više gradova

Monodrama će biti izvedena i u drugim gradovima Srbije u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Nakon Sremske Mitrovice, publika će je videti u Požarevcu i još nekoliko gradova tokom septembra i oktobra.

Ovo izvođenje u Mitrovici ostaje zapamćeno kao večе koje je spojilo kulturu, sećanje i snažnu poruku – da se zločini ne zaborave, ali i da se veze između Republike Srpske i Srbije nastave jačati.