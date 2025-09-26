Slušaj vest

Evropska noć istraživača održaće se danas, na dve lokacije u Novom Sadu – u TC BIG i prostoru PROSTOR u Petrovaradinu!

Prva Noć istraživača u Srbiji organizovana je upravo u Novom Sadu 2010. godine, kada se više od sto istraživača okupilo kako bi najmlađima i zainteresovanim sugrađanima približili čaroliju nauke.

Od tada, poslednji petak u septembru rezervisan je za naučnike, njihova otkrića i inspirativna druženja.

Svi sadržaji su, kao i prethodnih godina, besplatni, a program za petak izgleda ovako:

TC BIG (16:00 – 22:00)

16:00 – početak Evropske noći istraživača

17:00 – pozdravi:

prof. dr Tijana Prodanović, programska direktorka projekta

dr Vladimir Todorović, koordinator projekta

Izabel Ajcinger, savetnica za projekte pri Evropskoj komisiji

20:00 – Kafa sa naučnicima

PROSTOR, Petrovaradin (19:00 – 00:00)

19:00 – predavanje: Veliki jezički modeli – papagaji sa doktoratom

20:00 – tribina: Komunikacija u digitalnom prostoru

21:00 – rok svirka: Monohromi

Tokom programa u TC BIG, istraživači svih fakulteta Novosadskog univerziteta predstaviće primenu veštačke inteligencije u medicini, privredi i tehničkim naukama, uz radionice za sve uzraste. U prostoru PROSTOR očekuju nas intrigantne diskusije o savremenim tehnologijama, kao i koncert benda Monohromi, čiji su članovi takođe iz akademskog sveta.

Evropska noć istraživača u Srbiji realizuje se uz podršku programa HORIZON 2020, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacije.

Sve detalje o programu, sadržajima i satnici možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.nocistrazivaca.rs