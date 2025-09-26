Slušaj vest

Potpećku pećinu u selu Potpeć, 14 kilometara od Užica, u subotu 27. septembra, povodom Dana turizma, svi ljubitelji speleologije, znatiželjnici i ljubitelji zanimljivosti moći će besplatno da posete ovaj spomenik prirode, koji je poznat sa najvećim portalom u Srbiji.

Prema rečima Dušana Drndarevića, turističkog vodiča u TO Užice i kroz pećinu, Potpećku pećinu u toku sezone od aprila do oktobra godišnje poseti 10.000 do 12.000 turista.

- Od 1. aprila ove godine do sada je pećinu pestilo preko 7.000 posetilaca. U subotu će biti besplatan ulaz u pećinu, a ulasci će biti na svaki pun sat. Radno vreme je od 10 do 18 časova, a poslednji ulazak je u 17. časova – rekao je Drndarević.

Ova pećina je poznata po džinovskom portalu u obliku potkovice, visok 50 m, a širok 12 m pri dnu, odnosno 22 m pri vrhu.

- Iako je dugačka oko 10 kilometara, za posetioce je obezbeđeno da uđu 555 metara u pećinu. Ono što je karakteristično je da na toj stazi ima 700 stepenika, što je potrebno oko 40 minuta za ceo prelazak staze – dodao je Drndarević.

Potpećani imaju legende o svojoj pećini, pa otuda i priča da će svako ko uđe u ovu pećinu produžiti sebi život za jedan dan. Prema drugoj legendi u pećini su živela dva zmaja koji su čuvali čudotvorni izvor, koji je prema predanju, lečio nerotkinje. Kada je izvot presušio zmajevi su se skamenili, a njihovi oblici su i danas vidljivi.