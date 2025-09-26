Srbija
DRUGI FESTIVAL LANGOŠA U PADEJU: Posetioce očekuje bogat program
Udruženje žena „Sunce“ iz Padeja, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i u saradnji sa Opštinom Čoka, organizuje Drugi festival langoša.
Manifestacija će biti održana u subotu, 27. septembra, od 10 do 14 časova na pijaci ispred Mesne zajednice Padej.
Posetioce očekuje bogat program: crtanje po licu za najmlađe, dvorac na naduvavanje, muzika, izložba starinskih kolača, takmičenje za najlepši kolač i izbor za najlepše ukrašen štand.
Nezaobilazni deo festivala su i langoši, koji će biti obezbeđeni za sve posetioce.
