Udruženje žena „Sunce“ iz Padeja, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i u saradnji sa Opštinom Čoka, organizuje Drugi festival langoša.

Manifestacija će biti održana u subotu, 27. septembra, od 10 do 14 časova na pijaci ispred Mesne zajednice Padej.

Posetioce očekuje bogat program: crtanje po licu za najmlađe, dvorac na naduvavanje, muzika, izložba starinskih kolača, takmičenje za najlepši kolač i izbor za najlepše ukrašen štand.

Nezaobilazni deo festivala su i langoši, koji će biti obezbeđeni za sve posetioce.

(Kurir.rs/Dnevnik)

