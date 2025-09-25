Slušaj vest

Nekada je za doručak na srpskoj trpezi bila neizostavna slanina, mast i domaći hleb, dok se danas češće viđaju ovsene pahuljice i razne semenke.

Ipak, dok mnogi posežu za modernim navikama u ishrani, Vanja Pušica iz sela Kosatica kod Prijepolja odlučila je da ostane verna starinskim receptima i svojoj deci prenese tradiciju domaće, zdrave hrane.

- Odgajila sam troje zdrave dece, sada imam i četvrtu devojčicu od tri godine. Ona bez problema pije kozje mleko, a smatram da je upravo to jedno od najzdravijih pića. Mi smo ovde, otkako znam za sebe, odrasli na tradicionalnoj srpskoj kuhinji i kozjem mleku, kaže Vanja za RINU.

Ona veruje da je upravo nedostatak prirodne hrane razlog što danas ima mnogo više alergija kod dece i odraslih.

- Jedno od moje četvoro dece imalo je u jednom periodu problem sa alergijama, i tada smo odlučili da sve proizvodimo prirodno na svom gazdinstvu. Kupili smo koze, počeli da pijemo kozje mleko i od tada u našoj porodici sve konzumiramo bez aditiva. Kod nas je sve domaće, prirodno i zdravo, objašnjava ona.

1758797467_prijepolje-pusica-fotorina2.jpg
Foto: RINA

 Seća se i vremena kada se živelo jednostavnije, ali zdravije.

- Nekada je bila skromna trpeza, ali ono što je bilo dobro, bilo je za sve. Nije bilo mnogo izbora, moralo se jesti ono što se nađe na stolu, a ljudi su živeli dugo i bili zdravi. Danas ne znam niti pratim strane recepte, niti me interesuju moderni nazivi hrane. Sve spremam na naš, domaći način. Slanina i pršuta su deo naše kuhinje, posebno doručka. Slanina sa belim lukom je kao antibiotik, a i kačamak smatram jednim od najzdravijih obroka”, ističe Vanja.

Pored brige o deci i domaćinstvu, Vanja se bavi i proizvodnjom i preradom mleka, kao i pripremom zimnice, sve na prirodan i starinski način i kako kaže to radi za svoju porodicu, ali i uslužno za druge.

Njen primer definitivno pokazuje da zdravlje i snaga i dalje leže u jednostavnoj, domaćoj hrani, kao i u ljubavi i upornosti da se sačuva tradicija.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaSTANIŠA SE KUNE U SURUTKU, KAŽE TO JE NJEGOV ELIKSIR MLADOSTI: Šta mislite koliko mu je godina?
stanisa.jpg
Moj biznisTRAŽENI KAO LEK: Dobrići sir prave od mleka koza uzgojenih na pašnjacima Cera – Potražnja veća od ponude!
collage.jpg
Moj biznisŽELJKO POČEO BIZNIS OD NULE, LJUDI MU SE PODSMEVALI - SAD STIGAO I DO TAJVANA: "Proizvodi su potpuno prirodni, nema dodataka" Prodavci ga odbijali, a sad...
sapun 2.jpg
Moj biznis"LJUDI SU SE PODSMEVALI, PRODAVCI NAS ODBIJALI..." Željko ima biznis zbog kojeg je prošao trnovit put, a jedan proizvod je posebno bio svima čudan
sapun 2.jpg
InfoBizPOTRAŽNJA ZA KOZJIM MLEKOM NIKAD VEĆA! Porodica iz Čačka sve što pomuze proda istog dana, sami nalaze kupce za 200 din po litru
1622616295cacakkozjemlekokaounosanbiznisfotorina2.jpg
SrbijaBUKNUO BIZNIS S KOZJIM MLEKOM: Potražnja skočila čak 3 puta, Zora šta pomuze to i proda isti dan, nije samo hrana nego i lek VIDEO
collage.jpg