Nekada je za doručak na srpskoj trpezi bila neizostavna slanina, mast i domaći hleb, dok se danas češće viđaju ovsene pahuljice i razne semenke.

Ipak, dok mnogi posežu za modernim navikama u ishrani, Vanja Pušica iz sela Kosatica kod Prijepolja odlučila je da ostane verna starinskim receptima i svojoj deci prenese tradiciju domaće, zdrave hrane.

- Odgajila sam troje zdrave dece, sada imam i četvrtu devojčicu od tri godine. Ona bez problema pije kozje mleko, a smatram da je upravo to jedno od najzdravijih pića. Mi smo ovde, otkako znam za sebe, odrasli na tradicionalnoj srpskoj kuhinji i kozjem mleku, kaže Vanja za RINU.

Ona veruje da je upravo nedostatak prirodne hrane razlog što danas ima mnogo više alergija kod dece i odraslih.

- Jedno od moje četvoro dece imalo je u jednom periodu problem sa alergijama, i tada smo odlučili da sve proizvodimo prirodno na svom gazdinstvu. Kupili smo koze, počeli da pijemo kozje mleko i od tada u našoj porodici sve konzumiramo bez aditiva. Kod nas je sve domaće, prirodno i zdravo, objašnjava ona.

Foto: RINA

Seća se i vremena kada se živelo jednostavnije, ali zdravije.

- Nekada je bila skromna trpeza, ali ono što je bilo dobro, bilo je za sve. Nije bilo mnogo izbora, moralo se jesti ono što se nađe na stolu, a ljudi su živeli dugo i bili zdravi. Danas ne znam niti pratim strane recepte, niti me interesuju moderni nazivi hrane. Sve spremam na naš, domaći način. Slanina i pršuta su deo naše kuhinje, posebno doručka. Slanina sa belim lukom je kao antibiotik, a i kačamak smatram jednim od najzdravijih obroka”, ističe Vanja.

Pored brige o deci i domaćinstvu, Vanja se bavi i proizvodnjom i preradom mleka, kao i pripremom zimnice, sve na prirodan i starinski način i kako kaže to radi za svoju porodicu, ali i uslužno za druge.

Njen primer definitivno pokazuje da zdravlje i snaga i dalje leže u jednostavnoj, domaćoj hrani, kao i u ljubavi i upornosti da se sačuva tradicija.