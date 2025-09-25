Slušaj vest

„Selo je živo ako ima svoj prepoznatljiv i svim meštanima dostupan zajednički Dom. On je središte, srce jednog živog sela. To je mesto gde se čuva tradicija, gde se ljudi okupljaju, druže, stvaraju, gde se vesele ali i žale zajedno. Do juče zaboravljeni i oronuli sada postaju moderni, multifunkcionalni prostori. Posao započet prošle godine nastavljamo“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, povodom novog javnog konkursa za obnovu Seoskih domova kulture.

Bespovratna sredstva od države Srbije

Naime, sela širom Srbije od danas ponovo dobijaju priliku za opremanje i unutrašnje uređenje ovih objekata. Bespovratna sredstva su namenjena za završne radove unutar domova kulture i njihovo opremanje, kako bi prostori postali funkcionalni i prilagođeni potrebama meštana. Mogu se koristiti za uređenje enterijera, nabavku nameštaja, rasvete, telekomunikacione i audio-vizuelne opreme, kao i za neophodne instalaterske radove.

U ovogodišnjem budžetu za ovaj program izdvojeno je 60 miliona dinara, a na konkurs mogu da se jave jedinice lokalne samouprave za iznos do tri miliona dinara po objektu.

Kroz isti program prošle godine je podržana obnova 19 Seoskih domova kulture širom Srbije. Veliki broj tih objekata je već završen, dok je nekoliko u završnoj fazi.

U mestima gde je obnova okončana, Seoski domovi su gotovo neprepoznatljivi, ponovo su postali živa središta okupljanja meštana – u njima se organizuju priredbe, kulturne manifestacije, seoske slave, svečanosti i svakodnevna druženja.

Prostori koji su godinama bili zapušteni danas su oživeli, vraćeni su svojoj pravoj nameni i čuvaju duh zajedništva i kulturnog života na selu. Seoski domovi kulture u Podgorcu kod Ražnja, Cerovcu kod Kragujevca, Braničevu kod Golupca, Ruskom selu kod Kikinde, Velebitu u Kanjiži uveliko u novom ruhu dočekuju goste. I meštani negotinskih i surduličkih sela ponovo se okupljaju ali sada u modernim i izuzetno opremljenim objektima na kojima bi im pozavideli i veliki gradovi.

Ko ima pravo učešća

Pravo učešća na ovogodišnjem konkursu imaju jedinice lokalne samouprave koje do sada nisu koristile sredstva za ove namene, a rok za podnošenje prijava je 15. oktobar. Uslovi konkursa, kriterijumi za dodelu i sva neophodna dokumentacija

nalaze se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu.