Savet za bezbednost opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu auto-sedišta za decu rođenu od 1. jula 2024. do 30. juna 2025.

Ove godine je bilo 359 prijava. Sedišta su uručena u prisustvu brojnih roditelja.

Marina Spasić iz agencije za bezbednost saobraćaja za pravilnu upotrebu dečijih auto-sedišta, svim prisutnim roditeljima je objasnila i kroz kratak deo edukacije, prezentovala pravilno korišćenje sedišta, kao i njegovu veliku važnost tokom prevoza.

Sa sličnim inicijativama, kako su rekli u opštini, nastaviće se i u narednim godinama, sa ciljem da se porodicama pruži podrška u najvažnijem životnom periodu.

Inače, ove godine je opredeljeno 8 miliona dinara za nabavku auto-sedišta, a ova praksa traje od 2020. godine.

(Kurir.rs/Dnevnik)

