Slušaj vest

RAŽANJ - Na auto-putu E-75, na deonici između petlje Ražanj i petlje Pojate, u visini Pločnika, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je zahvaćen teretni kamion.

- Plamen je zahvatio kamion, sve stoji, ogromna kolona se stvorila u oba pravca - kazali su za RINU učevici.

Saobraćaj u smeru ka Beogradu potpuno je obustavljen, a na terenu se nalaze policija, vatrogasno-spasilačke ekipe i hitna pomoć.

Zbog vanredne situacije vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoSticali su godinama, izgubili u minutima: Plamen progutao domaćinstvo u Bečnju - Stoku su jedva spasili, porodica sumnja na podmetnut požar
Sequence 01.00_59_13_00.Still006.jpg
HronikaŽENA NASTRADALA U POŽARU NADOMAK VRNJAČKE BANJE Buktinja izbila u blizini šume, otkriveno kako je poginula
pozar-5.png
SrbijaRADNA MAŠINA IZGORELA USRED NOVOG SADA Građane uznemirio prizor buktinje! (FOTO)
Vatrogasci
SrbijaPOŽAR U NAPUŠTENOJ ZGRADI U VALJEVU: Izgoreo krov, objekat se urušio (foto)
Screenshot 2025-09-24 125726.jpg