"SVE STOJI, OGROMNA JE KOLONA U OBA PRAVCA" Drama na auto-putu kod Pločnika: Gori kamion u zaustavnoj traci, saobraćaj potpuno obustavljen u smeru ka Beogradu
RAŽANJ - Na auto-putu E-75, na deonici između petlje Ražanj i petlje Pojate, u visini Pločnika, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je zahvaćen teretni kamion.
- Plamen je zahvatio kamion, sve stoji, ogromna kolona se stvorila u oba pravca - kazali su za RINU učevici.
Saobraćaj u smeru ka Beogradu potpuno je obustavljen, a na terenu se nalaze policija, vatrogasno-spasilačke ekipe i hitna pomoć.
Zbog vanredne situacije vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
Kurir.rs/RINA
