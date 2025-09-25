Srbija
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA KOLOVRATU: Sumnja se da je vozač motocikla teže povređen, u toku je uviđaj (FOTO)
Teža saobraćajna nesreća dogodila se tokom popodnevnih sati na Kolovratu na Bjelopoljskom putu.
Kako prenosi PP media, nakon sudara na kolovozu je ostao da leži motocikl.
Po snimku koji je objavljen, može se zaključiti da je put vlažan, te nije isključeno da je to potencijalni uzrok nezgode.
Sumnja se da je vozač dvotočkaša zadobio teže povrede.
Na licu mesta se pristupilo uviđaju.
