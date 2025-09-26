Slušaj vest

LOZNICA – Trg Jovana Cvijića, odnosno srednjoškolski park oko kojeg se nalaze sve četiri lozničke srednje škole, dobio je nove 24 kante za otpatke. Sve su iste, posebnog dizajna za grad, ukrašene razbarijom u limu u obliku listova vinove loze, po kojoj je Loznica dobila ime, a izgled i sve ostalo delo su radnika KJP ‘‘Naš dom’‘.

LOZNICA - Za lepši izgled grada.jpg
Foto: T.Ilić

Postavljene su u parku gde tokom dana boravi veliki broj srednjoškolaca, a vikendom je omiljeno mesto mnogih roditelja gde dovode malu decu i svi oni sada imaju dovoljno kantica za odlaganje smeća. U preduzeću kažu da su nastojali da novi mobilijar bude jedinstven, uklapa se u okolinu, a deo su akcije postavljanja novih kanti započete pre gotovo dve godine. Prve kante ovakvog izgleda postavljene su na gradskom šetalištu i sa novima ih je ukupno u užem centru grada pedesetak. Postavljanjem ovakvih kanti biće nastavljeno, a planirano je da njima budu pokriveni centralni delovi grada.

LOZNICA - Kante sa listovima loze.jpg
Foto: T.Ilić

U ‘‘Našem domu’‘ se nadaju da će nove kante služiti dugo i neće biti meta huligana koji povremeno imaju pik na gradski mobilijar pa prevrću kante, izvaljuju ih iz betonskih lešita, lome klupe ili uništavaju cveće u žardinjerama. Obična limena kanta košta blizu šest i po hiljada dinara, a nova, sa listovima loze, više od 35.000 sa PDV-om, pa takvi ‘‘podvizi’‘ pojedinaca prave veliku štetu. Iz preduzeća podsećaju, i apeluju na građane, da u nove kante ne odlažu komunalni otpad koji je predviđen za kontejnere kako bi one trajale duže, a prostor oko njih bio čist.

Ovih dana radnici menjaju i daske na klupama po parkovima, a popravljaju i drugi mobilijar.

Kurir.rs

