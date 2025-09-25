Brzom reakcijom vozača je sprečena tragedija u Nišu
Saobraćajni incident
ZA DLAKU SPREČENA TRAGEDIJA U NIŠU! Biciklista izleće na kolovoz, vozač automobila ga ne vidi do poslednjeg trenutka, a onda MUK! (VIDEO)
Danas je u Nišu snimljena jedna situacija koja je lako mogla da se završi tragično!
Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "192_rs", snimljen je dostavljač hrane na biciklu koji je iznenada izleteo ispred automobila — dok je ispred putničkog vozila bio autobus koji je stajao na stanici — zbog čega nije imao dobru preglednost puta.
Srećom, brzom reakcijom vozača je sprečena tragedija.
