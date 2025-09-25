Slušaj vest

Danas je u Nišu snimljena jedna situacija koja je lako mogla da se završi tragično!

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "192_rs", snimljen je dostavljač hrane na biciklu koji je iznenada izleteo ispred automobila — dok je ispred putničkog vozila bio autobus koji je stajao na stanici — zbog čega nije imao dobru preglednost puta. 

Srećom, brzom reakcijom vozača je sprečena tragedija. 

Pišite nam u komentarima šta mislite o ovoj nemiloj situaciji. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaAUTOMOBILOM SLETEO S PUTA I ZAKUCAO SE U VRTIĆ Strašna saobraćajna nesreća u Nišu (FOTO)
samoubistvo-pokus-censored.jpg
HronikaDOBRE VESTI IZ NIŠA: Dečak (15), kog je udario kamion, pušten na kućno lečenje
Screenshot 2025-06-13 174353.jpg
HronikaDEČAKA UDARIO KAMION, ODBACIO GA NA DRUGO VOZILO - PA SE SUDARILI: Užas u Nišu, mališan prebačen u UKC
IMG-20250824-WA0226.jpg
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA NA PUTU NIŠ-PIROT: Tri državljanke Austrije sletele sa puta, devojci (18) AMPUTIRANA RUKA
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg