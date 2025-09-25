Nismo sigurni kakva je bila reakcija vozača, ali su komentari samo pljuštali!
"AKO SE OVAKO PARKIRAŠ, NEMOJ DA..." Hit poruka ostavljena na nepropisno parkiranom automobilu: Komentari samo pljušte, a tek da vidite I POKLON ISPOD! (FOTO)
Da smo ponekad svedoci nepropisnog parkiranja — jesmo, ali smo isto tako nekad i u iskušenju da ostavimo poruku vozaču kako bismo mu dali do znanja da sledeći put obrati pažnju!
Tako je na zadnjem staklu jednog automobila u Novom Sadu osvanula nesvakidašnja poruka za jednog takvog vozača uz "poklončič", kako se vidi na fotografiji podeljenoj na Instagram stranici "nsuzivo.rs"
- Ako se ovako parkiraš, nemoj da se razmnožavaš - navedeno je u poruci, ispod koje je ostavljen i prezervativ da se još više poentira!
Kako to izgleda pogledajte u nastavku:
Kurir.rs
