Da smo ponekad svedoci nepropisnog parkiranja — jesmo, ali smo isto tako nekad i u iskušenju da ostavimo poruku vozaču kako bismo mu dali do znanja da sledeći put obrati pažnju!

Tako je na zadnjem staklu jednog automobila u Novom Sadu osvanula nesvakidašnja poruka za jednog takvog vozača uz "poklončič", kako se vidi na fotografiji podeljenoj na Instagram stranici "nsuzivo.rs"

- Ako se ovako parkiraš, nemoj da se razmnožavaš - navedeno je u poruci, ispod koje je ostavljen i prezervativ da se još više poentira!

Kako to izgleda pogledajte u nastavku: 

Nismo sigurni kakva je bila reakcija vozača, ali su komentari samo pljuštali!

Kurir.rs

