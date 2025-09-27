Slušaj vest

Opština Trstenik je, kroz Program Ministarstva rudarstva i energetike dobila 5.000.000 dinara, a iz budžeta opštine biće izdvojeno još toliko za rešavanje problema energetske efikasnosti.

- Ukupno 10 miliona dinara namenjeno je građanima za zamenu stolarije, izolaciju kuća i stanova, nabavku kotlova i za druge mere energetske sanacije. Pravo na subvencije imaju građani opštine Trstenik. Nastavljamo sa realizacijom programa podrške građanima u svim oblastima, u cilju povećanja standarda i zaštite životne sredine, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Podrška Vlade Srbije opštini Trstenik od pet miliona dinara Foto: Kurir.rs/Ž. M.

