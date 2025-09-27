Slušaj vest

Takmičenje u pripremanju šoder čvaraka održaće se 4. oktobra i to po šesti put. a na bini koja će biti postavljena ispred Centra za kulturu nastupiće Kulturno-umetnička društva iz Slovenije i Valjeva. Oko 15 časova je dodela priznanja.

Drugog dana, 5. oktobra je takmičenje u pripremanju duvan čvaraka. U pratećem delu programa održaće se 4. Festival dvojnice, okarine i frule, nastupiće KUD iz Valjeva, a oko 16 sati je dodela priznanja za najbolje duvan čvarke.

Organizatori su najavili i da neće dozvoliti da se pripremaju čvarci pre takmičenja, već će se ocenjivati samo čvarci koji budu spremljeni tog dana.

Očekuje se učešće oko 80 ekipa i blizu 300 izlagača na prodajnoj izložbi.

Kurir.rs/TV Marš

