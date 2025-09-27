Srbija
SAJAM ZIMNICE U RUSKOM KRSTURU U NEDELJU: Posetioce od 8 do 15 časova očekuje bogata ponuda
Pod nazivom "Domaći špajz" u nedelju se u sportskoj hali Ruskog Krstura održava sajam zimnice.
Posetioce od 8 do 15 časova očekuje bogata ponuda domaće zimnice, ukusnih džemova i sokova, kolača i raznih poslastica, specijaliteta iz domaćeg špajza po najpovoljnijim cenama, direktno od vrednih domaćina.
Sajam će upotpuniti i radionice za decu.
Ovu tradicionalnu gastronomsku manifestaciju organizuje Udruženja žena ,,Bajka“ iz Ruskog Krstura, uz podršku Opštine Kula.
(Kurir.rs/Dnevnik)
