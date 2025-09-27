Slušaj vest

Udruženje „Domovina“ organizuje 27. septembra u Aleksandrovcu veliku turističko sportsku manifestaciju „Župska vinska trka“, devetu po redu, koja afirmiše aktivan i zdrav stil života i turističke potencijale opštine Aleksandrovac, a ima i međunarodni karakter.

Učesnici će trčati kroz Župsko vinogorje u kojem će uživati u prirodnim lepotama i moći će da okuse Božanski napitak i druge plodove iz netaknute prirode opštine Aleksandrovac.

Učešće na ovogodišnjoj trci prijavili su su sportisti i rekreativci iz svih krajeva Srbije, kao i iz: Slovenije, Severne Makedonije, Nemačke, Rusije, SAD, Velike Britanije, Danske, Ukrajine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Organizatori se nadaju da će u ovom izuzetnom događaju nastupiti više od 600 učesnika, ali i veliki broj gostiju, navijača i predstavnika kompanija koje su podržale ovu manifestaciju

Centralno mesto događaja je plato ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva, na kojem je planiran celodnevni program. Registracija učesnika počinje u 8 sati, start trke je u 12, a proglašenje pobednika u 14 časova. Zvanično zatvaranje trke je u 16 časova, uz mogućnost nastavka žurke do večernjih časova.