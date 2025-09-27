Slušaj vest

Izložbom mnogobrojnih automobila, koji su obeležili različite epohe, na Kraljevom trgu na Zlatiboru počeo je Međunarodni turistički reli „Reli prijateljstva“, peti po redu, a prvi u zlatiborskom kraju.

Tokom relija, koji traje četiri dana, učesnici iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine proći će rutom: Zlatibor-Mokra Gora-Višegrad-Tara-Perućac-Bajina Bašta-Kadinjača-Užice i upoznaće se sa turističkom ponudom ove regije. Tokom četiri dana preći će trasu od 260 kilometara.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Jelena Nikolić iz Udruženja za sportski auto moto i moto sport “Marilyn Monroe“ iz Ćićevca koje je zajedno sa turističkim organizacijama gradova i opština kroz koje prolaze organizator ovog neobičnog relija, kaže da je ovo peti Međunarodni old tajmer reli po imenom „Reli prijateljstva srcem Zapadne Srbije“.

- Peti po redu, a prvi takav reli koji će obići zlatiborski kraj sa rutom Zlatibor – Mokra Gora – Višegrad – Tara – Perućac – Bajina Bašta – Kadinjača – Užice. Kroz ovaj reli imaćemo 20 obilaska. Sam reli ima za cilj prezentaciju naših turističkih potencijala i gastro specijaliteta – rekla je ona.

Bogdan Milekšić iz Novog Sada sa svojim „audi“ old tajmerom učestvuje u ovom događaju.

- U svetu old tajmera sam preko 30 godina. Imao sam mnogo raznih automobila, uglavnom sve retkosti. Nekim slučajem sam naišao na ovaj auto „audi“ 2008. godine kod jednog čoveka koji ga je 10 godina palio u garaži, a imao je svega pređenih 120.000 km. Ovaj „audi“ je specifičan po tome što nema ni 4 ni 6, nego 5 cilindara. Pored „audija“ imam i automobil, kojih ima dva u Srbiji, a to je „opel askona C kabriolet“ – rekao je Bogdan Milekšić.

Rajko Knez iz Slovenije sa svojim old tajmerom je došao u zlatiborski kraj.

- Imam još kadeta i tomos motora u Sloveniji, to restauriram, uživam u tim old tajmerima. To je poštovanje. To su sigurna vozila, nema elektronika i sa njima možete ići na kraj sveta bez kvara – rekao je Rajko Knez.