SEĆANJE NA DUHOVNOG PASTIRA SRPSKOG NARODA: Deseti Dani patrijarha Pavla u manastiru Blagoveštenje
Deseti po redu Dani patrijarha Pavla počinju danas u manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji, na dan Vozdviženja časnog Krsta, poznat kao Krstovdan.
Profesor dr Drago Milošević, idejni tvorac manifestacije, ističe da se ona održava u Blagoveštenju jer je patrijarh Pavle ovde zamonašen 1946. godine i smatrao manastir svojim drugim domom. Narod se takođe okupljao ovde kada bi patrijarh dolazio, čak i dok je bio episkop raško-prizrenski.
U okviru manifestacije organizuje se i drvorezbarska kolonija „Krst patrijarha Pavla“, na kojoj se bira najlepše izrezbareni krst. Milošević objašnjava da je ideja nastala zbog Gojka Stojčevića, koji je tokom lečenja od tuberkuloze u manastiru Vujan izrezbario krst u znak zahvalnosti.
„Cilj je da se podsetimo patrijarha Pavla i njegovog jevanđeoskog života. Trebalo bi da se ugledamo na njega i živimo po njegovom primeru, kako bi nas Hristos preporučio ocu njegovom i otvorio vrata nebeskog carstva“, zaključio je Milošević.