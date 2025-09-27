Slušaj vest

Deseti po redu Dani patrijarha Pavla počinju danas u manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji, na dan Vozdviženja časnog Krsta, poznat kao Krstovdan.

Profesor dr Drago Milošević, idejni tvorac manifestacije, ističe da se ona održava u Blagoveštenju jer je patrijarh Pavle ovde zamonašen 1946. godine i smatrao manastir svojim drugim domom. Narod se takođe okupljao ovde kada bi patrijarh dolazio, čak i dok je bio episkop raško-prizrenski.

U okviru manifestacije organizuje se i drvorezbarska kolonija „Krst patrijarha Pavla“, na kojoj se bira najlepše izrezbareni krst. Milošević objašnjava da je ideja nastala zbog Gojka Stojčevića, koji je tokom lečenja od tuberkuloze u manastiru Vujan izrezbario krst u znak zahvalnosti.