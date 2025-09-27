Slušaj vest

LOZNICA – Trinaesti uzastopni Regionalni Sajam meda u Loznici koji, u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Loznice (TOGL), organizuje lozničko Pčelarsko društvo počeo je juče na šetalištu kod Vukovog doma kulture. Pred Lozničanima i njihovim gostima su tri medna dana, a osim meda i drugih pčelinjih proizvoda, posetioci mogu videti i etno-bazara na kome su izloženi proizvodi domaće radinosti, odevni predmeti, zimnice, sokovi, mesne prerađevine, ukrasni predmeti i slično.

Prema rečima Dragana Radičevića, predsednika lozničkog Pčelarskog društva, okupljeno je 20 izlagača meda, a taj broj je posledica toga što u prošloj godini pčelari beleže velike gubitke, neki su ostali bez meda, neki bez pčela, a drugi su malo demoralisani, ali ostaje nada da će to ubuduće biti bolje.

- Ovi sajmovi su pre svega prilika za druženje pčelara, razmenu iskustava kako doći do što boljeg kvaliteta, a značajni su i za potrošače koji se direktno upoznaju sa proizvođačima i imaju uvid u ono što kupuju. Imaju priliku da sami procene ko je odgovoran i ozbiljan pčelar, probaju različite ukuse pa izaberu koji im se med sviđa. Ove godine su oni koji su selili pčele imali korektne prinose. U lozničkom kraju je glavna paša bagremova, a u vreme kada je cvetao padala je kiša pa rezultati nisu bili baš neki, ali su na kasnijim lokacijama poput Ljubovije, ili kasnije Fruške gore, bili jako dobri kao i na suncokretovoj paši. Solidna je ove godine bila i livadske paša – kaže predsednik udruženja koje ima 55 članova koliko ih je već poslednjih desetak godina.

On navodi da generalno pčelama preti izumiranje zbog prevelike upotrebe hemije. Prošla godina je, kaže Radičević, bila katastrofalna, vuče se trag dugog sušnog perioda od 2024. gde je nedostatak hrane iz prirode rezultirao odgajanju nekvalitetnih zimskih pčela, a desila se godina sa velikom najezdom varoe, pčelinjeg krpelja i one nisu mogle da se se izbore sa tim. Otvaranje sajma ulepšali su najmlađi Lozničani prigodnim programom, slikarska radionica ‘‘Mašta bašta’‘ i Medolino. Učesnici Sajma meda kažu da je od davnina poznato da je med izuzetno blagotvoran za ljudsku upotrebu pa tako kašičica meda ujutru, pomešana sa vodom ili čajem, i jabukovim sirćetom dođe kao jutarnja infuzija.

Sajam se završava u nedelju, a posetioce čekaju bagremov, livadski, šumski, cvetni i ostali medovi, propolis, polenov prah. Bogat izbor da se nabavi dobar med i u njemu uživa ove jeseni i zime.