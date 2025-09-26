Slušaj vest

Jedna majka iz Vranja bila je dirnuta posebnim poklonom koji je dobila za rođendan.

Naime, deca su joj, zbog poslovnih obaveza, ove godine na godišnji odmor otišla u septembru, tako da se letovanje na moru poklopilo se njenim rođendanom. Međutim, iako su bili odsutni, rođendanski poklon nije izostao - stigao je u pravi čas. Poklon, sa posvetom "Mama, volimo te"…

"Bila sam iznenađena, srećna i ponosna u isto vreme. U principu izbegavam da opterećujem decu, imaju svoje porodice, i obaveze na poslu i kod kuće. Ove godine su iz tih razloga uspeli da nekoliko dana u septembru izdvoje za odmor. I pored toga nisu zaboravili na moj rođendan", kaže srećna majka.

Prelepa torta "Rimljanka" stigla je Veri za rođendan od ćerke i zeta. Tortu joj je doneo unuk. Na torti i emotivna poruka…

"Pažnja koju vam pokazuju deca je od neprocenjive vrednosti. Imate i prijatelje i rođake i puno je poruka koje dobijate za rođendan. Ipak emotivno ste ispunjeni kada od najbližih toga dana osetite pažnju, jer ste sigurni da misle na vas i u trenutku kada nisu pored vas. Najlepši i najvredniji osećaj za jednog roditelja je kada mu deca pokažu ljubav i poštovanje", iskrena je Vera.

Napominje da deca mnogo toga ponesu iz svoje porodice, i da su vaspitanje i ljubav roditelja ono što ih prati u životu i trude se da baš to i prenesu na svoju decu.

