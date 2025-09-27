Snaga, veština i preciznost: Padobranci iz Niša odneli pobedu na 24. višeboju elitnih jedinica (FOTO)
Padobranski višeboj jedinica specijalne namene, koji organizuje 63. padobranska brigada Vojske Srbije, održan je ove nedelje na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu i u širem rejonu Niške Banje i Jelašničke klisure.
Na ovogodišnjem padobranskom višeboju, 24. po redu, učestvovale su četiri ekipe iz 63. padobranske brigade, dve iz 72. brigade za specijalne operacije i po jedna ekipa oružanih snaga Kipra, Rumunije i Španije.
Nadmetanje je održano na stazi dugoj 25 kilometara, sa visinskom razlikom od oko 600 metara. Započelo je padobranskim desantom, nakon čega je usledilo još 13 takmičarskih disciplina, među kojima su gađanje automatskom puškom, pištoljem i nožem, izvlačenje ranjenika i pokvarenog vozila, savlađivanje žičanih i vodenih prepreka i kontaminiranog zemljišta, bacanje bombe u metu, penjanje uz vertikalno uže i pretres terena.
Svi timovi su pokazali visoku spremnost, izuzetan sportski duh, snalažljivost, upornost i istrajnost. Trijumfovali su pripadnici prve ekipe 63. padobranske brigade, praćeni drugim i trećim timom ove jedinice, krunišući tako apsolutnu dominaciju Brigade na 24. Padobranskom višeboju jedinica specijalne namene.