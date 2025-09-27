Slušaj vest

Padobranski višeboj jedinica specijalne namene, koji organizuje 63. padobranska brigada Vojske Srbije, održan je ove nedelje na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu i u širem rejonu Niške Banje i Jelašničke klisure.

Na ovogodišnjem padobranskom višeboju, 24. po redu, učestvovale su četiri ekipe iz 63. padobranske brigade, dve iz 72. brigade za specijalne operacije i po jedna ekipa oružanih snaga Kipra, Rumunije i Španije.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

Nadmetanje je održano na stazi dugoj 25 kilometara, sa visinskom razlikom od oko 600 metara. Započelo je padobranskim desantom, nakon čega je usledilo još 13 takmičarskih disciplina, među kojima su gađanje automatskom puškom, pištoljem i nožem, izvlačenje ranjenika i pokvarenog vozila, savlađivanje žičanih i vodenih prepreka i kontaminiranog zemljišta, bacanje bombe u metu, penjanje uz vertikalno uže i pretres terena.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana