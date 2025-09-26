Slušaj vest

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju dva sata za izlaz iz države samo na prelazu Sremska Rača, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Povremena kiša i mestimično mokri kolovozi, kako je naveo AMSS, sigurno će dodatno usporavati vožnju, što će dovesti i do prekida i zastoja u saobraćaju.

Upozorili su vozače da na deonicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kosina, obrate pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja.

AMSS je naveo i da se petkom popodne intenzitet saobraćaja povećava i da treba očekivati i nešto sporiju vožnju na pojedinim deonicama gde se izvode radovi.

Kurir/Beta

