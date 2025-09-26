Slušaj vest

U organizaciji Društva pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“ u Kruševcu je otvorena 38. izložba „Dani pčelarstva Kruševac 2025.“ Pokrovitelj izložbe je Grad Kruševac, a otvorila je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

Organizator – Društvo pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“ jedno je od najstarijih društava u Srbiji, osnovano 1898.godine i ima oko 80 članova.

Predsednik udruženja Miodrag Bučić govorio je ostanju u pčelarstvu u Kruševcu:

-U poslednjih nekoliko godina prinosi su lošiji, a da u proseku, pčelari uspeju da proizvedu oko 200 tona meda. Cena ovog prirodnog i lekovitog proizvoda se nije menjala poslednje 3 godine, a najveći problem su – falsifikati. Iz tih razloga, sigurno mesto za kupovinu meda i preparata je upravo pčelarska izložba, čiji učesnici garantuju prirodan i čist med.

Izložbu je zvanično otvorila pomoćnica za društvene delatnosti Snežana Aleksić:

-Želim da vam se zahvalim što se bavite ovako plemenitom delatnošću i što ste društveno – odgovorno udruženje koje je više puta svojim akcijama izlazilo u susret mnogim ustanovama, organizacijama i pojedincima kojima je pomoć bila potrebna.

Ove godine, Grad je izdvojio 61,5 miliona dinara za mere agrarne politike. Od toga, 30 miliona – za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, gde spadaju i investicije za sektor pčelarstva. Iznosi podsticaja za pčelarstvo su 50% na iznos investicije (maksimalno do 200.000 dinara), a dodatnih 10% se odobrava kada su nosioci gazdinstva žene. Iznos podsticaja za mlađe od 40 godina je povećan do 300 000 dinara,izjavila je gospođa Aleksić.

U akciji „Humana tegla“, prikupljanja meda u humanitarne svrhe, učestvovalo je 15 pčelara koji su donirali po kilogram meda, koji će biti darovan Domu za decu i omladinu „Jefimija“. Za posebno zalaganje na polju razvoja pčelarstva, pčelar Slobodan Miljković nagrađen je pčelarskom dimilicom, a Nenad Obradović, pčelarskim nožem.

Mališani KUD „Polet“ iz Padeža izveli su kulturno – zabavni program I oduševili ščelare I posetioce Izložbe.