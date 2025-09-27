Slušaj vest

Obeležavanju ovogodišnjeg Svetskog dana turizma pridružuju se i Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Kako su saopštili TOGL će tim povodom danas, u saradnji sa lozničkim Centrom za kulturu ‘‘Vuk Karadžić“, omogućiti besplatan ulaz u Vukovu spomen kuću u Tršiću u vremenu od 14 do 17 časova.

Inače, tokom godine je ulaznica za odrasle 200, a đake 150 dinara.

Tršić je rodno selo Vuka Stefanovića Karadžića reformatora srpskog jezika koje svake godine poseti veliki broj turista, a obavezna tačka obilaska je njegova rodna kuća. Istoga dana će na instagram stranici TOGL (tog_loznice) biti organizovana prigodna nagradna igra. Na taj način TOGL želi da podstakne posete kulturnim lokalitetima i podseti da turizam nije samo putovanje, već i način očuvanja kulturnih vrednosti i održivog razvoja. Svetski dan turizma biće ove godine obeležen sa ciljem razvijanja svesti međunarodne zajednice o važnosti turizma i njegovih kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih vrednosti, a ovogodišnja glavna tema je ‘‘Turizam i održiva transformacija’‘.