Sve popularniji aerodom u Srbiji jeste „Morava“ u Lađevcima kod Kraljeva gde je od početka ove godine zabeleženo 11.701 putnik, što predstavlja rast od 14,8% u odnosu na prošlu godinu, kada je kroz aerodrom u istom periodu prošlo 10.194 putnika.

Takođe, ostvarene su 432 operacije, što predstavlja blagi rast od 1,9% u odnosu na prošlu godinu, kada je na aerodromu bilo 424 avionske operacije.

Prema podacima koje je objavilo preduzeće "Aerodromi Srbije" , kroz kraljevacki aerodrom "Morava" u avgustu je prošlo 3.048 putnika, što predstavlja pad od 4,1% u odnosu na isti mesec prošle godine, kada je zabeleženo 3.176 putnika, ipak ni to ne umanjuje generalnu statistiku prema kojoj se beleži porast broja putnika tokom ove godine.

- Aerodrom Morava, na granici Kraljeva i Čačka, treći je međunarodni aerodrom u Srbiji. Sa njega se obavlja redovan saobraćaj ka Istanbulu tokom cele godine, a leti i ka Tivtu i Solunu. Interesovanje za Istanbul postoji stalno. U odnosu na isti period prošle godine, imamo više putnika i to je ono što je pokazatelj da razvoj aerodroma ide u pravom smeru. Radimo na povećanju broja destinacija, posebno ka Austriji i Nemačkoj. Problem je što u Lađevcima još uvek nema utakanja goriva u avione, ali to će se rešiti proširenjem zone aerodroma. Ako dodamo izgradnju ključnih autoputeva i veći standard, ovaj aerodrom zaista ima perspektivu, kazao je za RINU direktor Aerodroma Srbije Mihailo Zdravković.

Ovog leta na aerodromu Morava u Lađevcima je ispisana i nova stranica u istoriji. Po prvi put je u ovoj vazdušnoj luci uspešno opslužen čarter let putničkog aviona tipa Boeing 737-300. Reč je o letu operatera Jordan Aviation, koji je iz Amana (Jordan) dovezao košarkaški klub AlUla iz Saudijske Arabije, i to mušku i žensku ekipu, na pripreme na Zlatibor.

- Od otvaranja na Vidovdan 2019, aerodrom Morava je osposobljen za prihvat aviona Airbus 320 i Boeing 737. Mi smo tehnički i kadrovski spremni da opslužimo takve avione. To je početak jednog novog vida saobraćaja. Pored redovnog, tu su i privatni letovi, medicinski i letovi generalne avijacije. Sa boljim uslovima, ovaj aerodrom će biti sve popularniji i za te namene, ističe Zdravković.

Na aerodomu Morava u Lađevcima slede i velika ulaganja od ključnog značaja za dalji razvoj ove vazdušne luke u srcu Srbije.

- U završnoj smo fazi izrade dokumentacije za proširenje platforme za parking aviona, izgradnju vatrogasne stanice i tehničkog bloka, kao i uređenje pristupne saobraćajnice. Nakon eksproprijacije, stvoreni su uslovi za postavljanje prilaznih svetala u skladu sa standardima. Radi se i na prostornom planu posebne namene koji predviđa novu pistu, razvoj kargo saobraćaja i dodatnu zonu, istakao je Zdravković.