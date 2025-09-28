OVO JE NAJMANJA OPŠTINA U SRBIJI I IMA SAMO 1.063 STANOVNIKA Nekada su bili najpoznatiji po ovom zanimanju (FOTO)
Nekada poznata širom zemlje po vrhunskim građevinskim majstorima koji su gradili puteve, mostove i kuće, danas je Crna Trava najređe naseljena opština u Srbiji.
Prema poslednjem popisu iz 2022. godine, u ovoj planinskoj opštini živi svega 1.063 stanovnika, što je gotovo 13 puta manje u odnosu na 1948. godinu, kada ih je bilo čak 13.614.
Sama varošica Crna Trava, administrativni centar opštine, broji svega 338 stanovnika, dok su okolna sela još pustija. Time je ova opština na ubedljivo poslednjem mestu u Srbiji po broju stanovnika.
U ovoj opštini živi i najviše samaca
Kako se navodi u popisu iz 2022. godine, u ovoj opštini je gotovo svako drugo domaćinstvo samačko, tačnije 48,5 odsto njih.
Ipak, da je ovaj kraj poznat širom zemlje po vrhunskim građevinskim majstorima potvrdila je i jedna korisnica Instagrama ispod objave Geo kutka, koja je otkrila da se na slici opštine koju su objavili nalazi i njena kuća koju je sagradio njen deda.
- Na slici je i moja kuća, a taj prvoklasni majstor je moj deda, zapravo doktor nauka i profesor statike. Za dedu su inače čuli u Beogradu, i dobio je poziv za studije sa fakulteta kao srednjoškolac, što nije bio običaj. Živeo je u selu Zajci, u brdu iznad Crne Trave, put je danas neprohodan, a valjda je i tad bio. Samo što je stigao u Beograd, počeo je II svetski rat, ipak to ga nije omelo da završi fakultet i postane doktor nauka vrlo mlad, sa 20 i nešto. On je i tvorac nekog zakona po kome se grade mostovi. Bio je šef katedre za Statiku na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Nišu - napisala je ona.
Kurir/Blic