- Na slici je i moja kuća, a taj prvoklasni majstor je moj deda, zapravo doktor nauka i profesor statike. Za dedu su inače čuli u Beogradu, i dobio je poziv za studije sa fakulteta kao srednjoškolac, što nije bio običaj. Živeo je u selu Zajci, u brdu iznad Crne Trave, put je danas neprohodan, a valjda je i tad bio. Samo što je stigao u Beograd, počeo je II svetski rat, ipak to ga nije omelo da završi fakultet i postane doktor nauka vrlo mlad, sa 20 i nešto. On je i tvorac nekog zakona po kome se grade mostovi. Bio je šef katedre za Statiku na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Nišu - napisala je ona.