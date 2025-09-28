Slušaj vest

Nagrada "Ekoopština 2025"“ ima za cilj da nagradi lokalne samouprave i škole koje svojim zalaganjem i konkretnim akcijama doprinose zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Među nagrađenim gradovima, opštinama i školama je i Grad Kruševac.

"Ekoopština" je i platforma koja se može koristiti za razmenu iskustava i praksi između stručnjaka iz Srbije i Francuske iz sledećih oblasti: održivo upravljanje otpadom, vodama, urbanu mobilnost i energetsku efikasnost zgrada.

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavila je da Evropska unija podržava Srbiju u njenoj zelenoj tranziciji kroz ulaganja i reforme u oblastima dekarbonizacije, cirkularne ekonomije i zaštite biodiverziteta. Istakla je da je angažovanje škola, opština i građana od velike važnosti, jer su oni pokretači održivije budućnosti.

Kruševac je ovo priznanje dobio zbog svojih dostignuća u oblasti upravljanja vodama, a svečanoj dodeli nagrada u ambasadi Francuske je u ime grada prisustvovala pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.