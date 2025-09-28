Slušaj vest

- Mirnog, dobroćudnog psa po imenu Njonjo, koji je dane provodio ispred ambulante gde je nalazio hranu i brigu, čovek je krvnički izudarao motkom po glavi i telu. Pas je miran i nije nikoga dirao... Čovek je prišao i udario ga jako u glavu motkom nakon čega je pas izgubio svest. Onda je u tom stanju krvnički tukao psa i mislio da ga je ubio. Otišao je i bacio istu tu motku u reku Lim. Očevici su sve to videli i posvedočili, bila je i policija. Želim da za ovaj zločin cela Srbija sazna i za tog zlikovca, kažu za RINU aktivisti iz Priboja koji su pronašli psa i zbrinuli ga.

Njonjo je bio u kritičnom stanju. Veterinari su se borili za njegov život i nije se znalo da li će preživeti. Profesionalci su dali sve od sebe da ga spasu i na svu sreću uspeli u tome. Sagovornici još jednom ističu da napad nije bio čin odbrane, niti slučajan udarac i naglašavaju da je to bilo svirepo i svesno prebijanje iz zle namere.

1759052222pas-priboj-privatna-arhiva.jpg
Foto: RINA/Privatna arhiva

- Kakva osoba je sposobna da krvnički udara nedužno biće koje nikome ništa nije učinilo? Ako je danas bio kadar da ubije psa, šta sutra može uraditi čoveku? Zato pozivamo nadležne organe da hitno reaguju, istraže i pronađu počinioca. Ovaj zločin ne sme ostati nekažnjen, kažu sagovornici Rine.

Nakon brige i pažnje pas Njonjo danas bi trebalo da izađe iz stacionara i nema kud. Na ulici za njega nema života - tamo ga čeka opasnost i onaj isti monstrum koji je već jednom pokušao da ga ubije.

Ne propustiteBeogradČUDESNA SUDBINA PSA GAŠE KOG JE ŽIVOT DOVEO IZ SUDANA U BEOGRAD: Opasan fajter bez noge postao je Tviter atrakcija u Srbiji (FOTO)
screenshot-20231129-081236.jpg
SrbijaPRE 8 GODINA MALENI PAS LEO STAO JE ISPRED VELIKOG I DAO SVOJ ŽIVOT DA SPASE NJEN Nikolina je sad devojka (19) ali ne zaboravlja!
jazavicar.jpg

 - Njonjo je mlad, oko 2 godine, kastriran i velika dobrica. Sada mu je potrebna naša pomoć – makar privremeni smeštaj na nekoliko dana, a ono što najviše zaslužuje jeste topao i siguran dom. Molimo vas – ako možete da mu pružite krov nad glavom, javite se odmah. Ne dozvolimo da nakon svega što je preživeo, ponovo bude osuđen na patnju, poručili su aktivisti.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaVEĆ DANIMA NI MAKAC, NADAJU SE SVOME GOSPODARU Ostavljeni, nesnađeni, verni, čekaju na istom mestu da im se vrati nečovek koji ih je surovo izbacio na drum FOTO
Screenshot 2025-09-17 124937.jpg
Društvo"Nevaspitana deca i roditelji!" Vlasnica psa šokirana: Tresao se! Nastavili su da buše balone i pored molbe
kafic.jpg
DruštvoKomšijin pas neprestano laje i to vas izluđuje - šta da radite? Ovo su 4 saveta, poslednji je posebno važan
344709_shutterstock-2027459693_ls.jpg
Planeta"UDARALA SAM LICEM O STENE, PADALA SAM IZNOVA I IZNOVA" Planinarka krenula da spasi psa, pa se SURVALA NIZ LITICU! Kada se osvestila videla NEVEROVATAN PRIZOR
planinarka.jpg
Društvo"JER ON TO ZASLUŽUJE" Slika jednog vučjaka i njegove kućice obilazi region! Jedni se krste, drugi ih kude: "Kod dobrog čoveka i pas je lepo biti" (FOTO)
profimedia0133248159.jpg