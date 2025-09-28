Slušaj vest

- Mirnog, dobroćudnog psa po imenu Njonjo, koji je dane provodio ispred ambulante gde je nalazio hranu i brigu, čovek je krvnički izudarao motkom po glavi i telu. Pas je miran i nije nikoga dirao... Čovek je prišao i udario ga jako u glavu motkom nakon čega je pas izgubio svest. Onda je u tom stanju krvnički tukao psa i mislio da ga je ubio. Otišao je i bacio istu tu motku u reku Lim. Očevici su sve to videli i posvedočili, bila je i policija. Želim da za ovaj zločin cela Srbija sazna i za tog zlikovca, kažu za RINU aktivisti iz Priboja koji su pronašli psa i zbrinuli ga.

Njonjo je bio u kritičnom stanju. Veterinari su se borili za njegov život i nije se znalo da li će preživeti. Profesionalci su dali sve od sebe da ga spasu i na svu sreću uspeli u tome. Sagovornici još jednom ističu da napad nije bio čin odbrane, niti slučajan udarac i naglašavaju da je to bilo svirepo i svesno prebijanje iz zle namere.

Foto: RINA/Privatna arhiva

- Kakva osoba je sposobna da krvnički udara nedužno biće koje nikome ništa nije učinilo? Ako je danas bio kadar da ubije psa, šta sutra može uraditi čoveku? Zato pozivamo nadležne organe da hitno reaguju, istraže i pronađu počinioca. Ovaj zločin ne sme ostati nekažnjen, kažu sagovornici Rine.

Nakon brige i pažnje pas Njonjo danas bi trebalo da izađe iz stacionara i nema kud. Na ulici za njega nema života - tamo ga čeka opasnost i onaj isti monstrum koji je već jednom pokušao da ga ubije.

- Njonjo je mlad, oko 2 godine, kastriran i velika dobrica. Sada mu je potrebna naša pomoć – makar privremeni smeštaj na nekoliko dana, a ono što najviše zaslužuje jeste topao i siguran dom. Molimo vas – ako možete da mu pružite krov nad glavom, javite se odmah. Ne dozvolimo da nakon svega što je preživeo, ponovo bude osuđen na patnju, poručili su aktivisti.