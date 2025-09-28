Slušaj vest

Prošle godine, zahvaljujući inicijativi Kaće Kuridže, pokrenuta je humanitarna akcija za manastir Svete Petke u mestu Izvor kod Paraćina.

U ovom svetom mestu, već više od sedam decenija, deset monahinja brine o oko 90 nepokretnih, bolesnih i ostavljenih osoba, kako mladih, tako i starih.

Foto: Kurir/D.Š.

Ovog septembra akcija je ponovo pokrenuta, sa ciljem da se olakša svakodnevni život štićenicima i sestrinstvu.

Najpotrebniji su: pelene za odrasle, ulošci, vlažne maramice, sredstva za higijenu, pamučna garderoba bez dugmića i rajsferšlusa, peškiri, posteljine, blenderi i sokovnici.

Ispovest Kaće Kuridže: "Moj motiv je moje dete, nema odustajanja!“

Kaća Kuridža objasnila je da je akciju pokrenula iz lične potrebe da pomogne i iz empatije koja je deo njenog karaktera.

„Prvu akciju kad sam uradila, ono što me najviše ganulo jeste vezanost za decu sa posebnim potrebama. Pošto sam kuma udruženja dece s autizmom i Bojane Terzić koja ga vodi, prirodno je bilo da me sve što je vezano za njih dirne. Ja sam preko nje krenula sa humanitarnim akcijama. Mada, u manastiru su uglavnom odrasle osobe, jer tamo žive i oni od osamnaest pa naviše. Moj životni poziv nikad nije bio vezan za rad sa decom, iako sam to želela, ali kroz ovaj rad sam taj deo sebe ipak ispunila.“

Foto: Kurir/D.Š.

Kaća priznaje da joj je najteže nositi se sa emocijama.

"Meni lično emocije, jer sam ja emotivna. Ljudi sa nerazumevanjem te odbace i ne učestvuju. Ali ima puno onih koji i sa malim donacijama žele da pomognu. Svaki dinar je značajan na nekom većem nivou. Pokrenuli smo i preduzetnike i Mitrovčane van Sremske Mitrovice. Znam da mogu još više, samo što sam trenutno u takvom zdravstvenom stanju. Za dve nedelje ću biti ponovo, pa ću unaprediti ono što sam prošle godine uvidela kao propuste.“

Borba sa bolešću i vera u čuda

Kaća se suočava i sa ličnim zdravstvenim izazovima.

"U decembru će biti dve godine od moje operacije. Moj kancer bio je hormonski i povukao je za sobom razne poremećaje. Trenutno sam stacionirana na Institutu za mentalno zdravlje i biću tu još tri nedelje. Osećam se optimistično i nadam se da ću tada biti bolja – najpre svom detetu, a onda i sebi.“

Foto: Kurir/D.Š.

Posebno pamti reči jedne monahinje iz manastira.

"Dobili ste šansu za drugi život. Bolest je bila samo opomena, osvešćenje… Potrudite se da ga živite tako da dušu lečite, a ne da je razboljevate. Učite decu da je zdravo tugovati, smejati se i plakati. U meri – plakanje leči dušu, a preko mere vodi u očaj.“

Kaća dodaje da očaj nikada nije bio opcija za nju.

"Najveće čudo se dogodilo kada me je u manastiru Svete Petke Izvorske jedna monahinja, koja me nikada ranije nije videla, prepoznala, mahnula mi i oslovila me imenom. Od tada stvarno verujem u čuda. Za mene je svaki dan jedno novo rođenje, a svaki život – Božje čudo.“

„Moje dete je moj motiv“

Katarina objašnjava da je odustajanje deo procesa koji svakome prođe kroz glavu, posebno onima koji se bore sa bolešću.

"Moj motiv je uvek isti – nema odustajanja. Moj motiv je moje dete. Ako bismo svi bili primer odustajanja, ovaj svet ne bi postojao."

Ispovest Miroslava Kukića: Sudario sam se pri brzini 80 na sat, ali Bog mi je dao drugu šansu!

Miroslav Kukić, koji se priključio akciji, objašnjava da sve funkcioniše iako nema ikakve organizacije.

"Nijedna humanitarna fondacija ne stoji iza nas. Mi radimo kao pojedinci. Sve je iz srca, bez reklame i interesa. Cilj je pomoći štićenicima i rasteretiti budžet manastira. Novac koji neko želi da donira uplaćuje se direktno na račun manastira.“

Foto: Kurir/D.Š.

Dodaje da je Kaća odabrala baš manastir Svete Petke jer nije deo državnog sistema i sredstva ranije nisu stizala.

Otvoreno govori i o svojoj teškoj životnoj priči:

„Kaća je preživela dva tumora, a ja sam rođen sa disleksijom. Posle toga preživeo sam kliničku depresiju i pokušaje suicida. Od tada se borim za mentalno zdravlje i prevenciju. Prošle godine imao sam i saobraćajnu nesreću – sudario sam se s motociklistom pri brzini od 80 km/h. Ni meni ni njemu nije bilo ništa, ali me je to dodatno motivisalo da preuzmem veću odgovornost.“

Planovi za budućnost

Miroslav ističe:

„Do proleća sledeće godine planiram da osnujem humanitarnu organizaciju. Nadam se da će se dosadašnji učesnici priključiti i da ćemo zajedno voditi organizaciju. Ove godine izlazimo kao pojedinci, ali sledeći put želimo da budemo formalni, transparentni i otvoreni.“

„Kaća Kuridža je prošle godine prvi put organizovala akciju tačno na dan Svete Petke, kada smo nas sedamnaestoro iz Mitrovice išli. To je uključivalo i ljude iz drugih sela i gradova u okolini Srema. Zato i glasi početak mojih objava – sugrađani i Sremci, jer mnogi učestvuju van Sremske Mitrovice. Tu smo se i upoznali ja i Kaća. Uključili smo se, povezali i odlučili da svake godine odradimo barem jednu turu.“

Kako pomoći?