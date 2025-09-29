Slušaj vest

Loznica je bila domaćin donatorske večeri "Zavičaj za korak" održanoj u svečanoj sali SC "Lagator" radi prikupljena sredstva neophodnih za pokrivanje troškova parovima koji idu na vantelesnu oplodnju (VTO). Organizovali su je lozničko Udruženje za borbu protiv steriliteta "Roda" zajedno sa udruženjima prognanih Srba "Zavičaj" -Loznica i novosadskim "Srbi sa Drine", a pokrovitelj događaja bio je Grad Loznica.

Predsednica i osnivač "Rode" Sonja Janković kaže da do sada u Srbiji nije organizovano ovakvo donatorsko veče, a novac se prikuplja za parove iz Loznice koji idu na VTO.

- Grad Loznica već nekoliko godina podržava VTO sa 350.000 dinara po paru, naša država daje neograničen broj pokušaja, ali dok ne dođu do te procedure parovima treba dosta novca jer je mnogo toga potrebno platiti. Ovako nastojimo da im pomognemo da finansiraju pripremni deo koji zahteva veće troškove dok ne dođu do faze da na račun države i grada odu na VTO. Neki dižu i kredite da bi finansirali pripreme za VTO. Osim donatorske večeri akcija će trajati do 10. oktobra ukoliko neko želi da pomogne, a sada je sakupljeno 590.000 dinara – kazala je Jankovićeva i naglasila da je parovima potrebna osim lekarske i psihološke i finansijska podrška.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Važan je ne samo novac već da se iskaže solidarnost i podrška onima koji žele da postanu roditelji na ovaj način, da znaju da nisu sami, ali i istovremeno da se shvati da je sterilitet problem društva, a ne samo parova, rekla je ona. Udruženje "Roda" postoji nešto duže od dve godine i može se pohvaliti da je do danas rođeno deset beba, još jedna je "na putu". "Roda" ima skoro 400 članova, a za dve godine postojanja udruženje je organizovalo više radionica sa doktorima iz oblasti steriliteta i zainteresovanim parovima je pružana medicinska i psihološka pomoć.

Inače, Loznica od sredine 2020. iz lokalnog budžeta dodeljuje naknadu troškova za VTO, a osim prve godine kada je iz budžeta u tu svrhu predviđeno pet, svih narednih bilo je namenjeno po šest miliona dinara. Sada je i na ovaj način pružena podrška, sa željom da se ovakvo donatorsko veče ponovi.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Kako je rečeno prikupljeni novac namenjen je za deset parova koji idu na VTO, a troškovi celog procesa mogu premašiti milion dinara pa će im ova podrška mnogo značiti.