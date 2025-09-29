Slušaj vest

Opština Varvarin intenzivno radi na rešavanju višedecenijskiog problema nesanitarne deponije "Moravište".

Nadležne službe lokalne samouprave preduzimaju sve neophodne mere kako bi se sprečili incidenti i zaštitila životna sredina na ovoj lokaciji.

Izvršena je elektrifikacija, postavljeni video-nadzor i led rasvete, a na ulazu u deponiju montirani su rampa i kapija, u cilju prevencije i kontrole pristupa. Video-nadzor je povezan sa Policijskom stanicom u Varvarinu, koja 24 časa dnevno prati dešavanja na deponiji.

Moravište 3.jpg
Foto: Opština Varvarin

Prema rečima odgovornih iz Opštinske uprave Varvarin, upućen je apel građanima da se ponašaju odgovorno, da ne pale deponiju niti da na bilo način ugrožavaju bezbednost ljudi i životne sredine.

Moravište 1.jpg
Foto: Opština Varvarin

U saradnji sa nadležnim službama nastavlja se rad na zaštiti javne bezbednosti i očuvanju prirode, uz veliko angažovanje svih nadležnih institucija.

