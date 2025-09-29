Slušaj vest

BANJA KOVILJAČA – Prohladan jesenji dan i oblačno nebo nisu uspeli da pokvare dobro raspoloženje na dvanaestom ‘’Kraljevskom karnevalu’’ koji je u nedelju održan u Banji Koviljači. Učesnici su stigli iz više mesta Srbije, ali i Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore, a najlepši banjski park u Srbiji bio je ulepšan raznobojnim kostimima i maskama više od dvadeset karnevalskih grupa, sa učesnicima od predškolaca do nešto starijih kojima godine nisu smetnja za oblačenje kostima i dobru zabavu.

Učesnici karnevala u defileu su prošlim centrom ‘’Podrinjske lepotice’’, pa banjskim parkom do platoa ispred Kur-salona gde su, pred većim brojem gledaca, karnevalske grupe izvele svoje tačke. Ivan Popović, predsednik Udruženja ‘’Kraljevski karneval’’, zadovoljan je što je banjski park ponovo ispunjen šarenilom kostima i dobrom atmosferom.

- Imamo 23 karnevalske grupe sa oko 500 učesnika kojima ne smeta ni prohladno vreme. Ni to što je pred kraj programa počela kiša nije pokvarilo raspoloženje i sve grupe su izvele planirane nastupe. Publika ih je lepo pozdravila i sve je bilo baš u pravom karnevalskom duhu – kazao je on, a njegova koleginica iz udruženja, Biljana Filipović navodi da će kao i prethodnih godina karneval nastaviti da bude pravi ambasador Loznice i Banje Koviljače.

Gost Koviljače bio je i Aleksandar Vasović, član Internacionalnog borda Federacije evropskih karnevalskih gradova, koji je učesnicima preneo pozdrave predsednika te organizacije Larsa Argela iz Švedske.

1/12 Vidi galeriju Banja Koviljača domaćin 12. ‘’Kraljevskog karnevala’’ Foto: T.Ilić

- Ovde sam od prvog karnevala i ono što čini karneval su entuzijazam i velika ljubav da bi se uopšte održao. Loznica je u članstvu Federacije evropskih karevalski gradova u A kategoriji i nalazi se na velikoj evropskoj mapi, a naša organizacija se prostire od Centralne Amerike do Turske tako da svi znaju za Banju Koviljaču, Loznicu i divne ljude koji su započeli ovaj karneval i organizuju ga i danas – kazao je on.

Posebnu pažnju svojim maskama privukle su ‘’Maškare’’ iz Golubinaca, odnosno nekoliko petlova i jedna kokoška, a šarenim kostimima i grupa ‘’Jana dens’’ iz Budve.

- Mi smo grupa Ruskinja iz Budve. Ovde smo prvi put i mnogo nam se dopada. Ovakvo pozitivnu atmosferu ne može da pokvari ni kiša – kazala je pre nastupa Irina Vasilinika na dobrom srpskom.

Najlepše je izgledala karnevalska grupa ‘’Leskovac’’ koju je činilo više devojaka u pravim damskim haljinama.

- Kostimi su ne samo lepi nego i komplikovani, sastoje se iz četiri, pet delova, teški su, a treba nam po sat vremena da se obučeno. Ovde prvi put igramo koreografiju ‘’Maskarada’’, a oblačno vreme nam ne smeta. Navikle smo da nastrupamo u svim uslovima i pokažemo se najbolje. Inače, već smo dolazile ovde i redovni smo gosti - kazala je nasmejana Nina Stojanović.