KARNEVALSKA ATMOSFERA JAČA OD KIŠE Banja Koviljača domaćin 12. ‘’Kraljevskog karnevala’’
BANJA KOVILJAČA – Prohladan jesenji dan i oblačno nebo nisu uspeli da pokvare dobro raspoloženje na dvanaestom ‘’Kraljevskom karnevalu’’ koji je u nedelju održan u Banji Koviljači. Učesnici su stigli iz više mesta Srbije, ali i Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore, a najlepši banjski park u Srbiji bio je ulepšan raznobojnim kostimima i maskama više od dvadeset karnevalskih grupa, sa učesnicima od predškolaca do nešto starijih kojima godine nisu smetnja za oblačenje kostima i dobru zabavu.
Učesnici karnevala u defileu su prošlim centrom ‘’Podrinjske lepotice’’, pa banjskim parkom do platoa ispred Kur-salona gde su, pred većim brojem gledaca, karnevalske grupe izvele svoje tačke. Ivan Popović, predsednik Udruženja ‘’Kraljevski karneval’’, zadovoljan je što je banjski park ponovo ispunjen šarenilom kostima i dobrom atmosferom.
- Imamo 23 karnevalske grupe sa oko 500 učesnika kojima ne smeta ni prohladno vreme. Ni to što je pred kraj programa počela kiša nije pokvarilo raspoloženje i sve grupe su izvele planirane nastupe. Publika ih je lepo pozdravila i sve je bilo baš u pravom karnevalskom duhu – kazao je on, a njegova koleginica iz udruženja, Biljana Filipović navodi da će kao i prethodnih godina karneval nastaviti da bude pravi ambasador Loznice i Banje Koviljače.
Gost Koviljače bio je i Aleksandar Vasović, član Internacionalnog borda Federacije evropskih karnevalskih gradova, koji je učesnicima preneo pozdrave predsednika te organizacije Larsa Argela iz Švedske.
- Ovde sam od prvog karnevala i ono što čini karneval su entuzijazam i velika ljubav da bi se uopšte održao. Loznica je u članstvu Federacije evropskih karevalski gradova u A kategoriji i nalazi se na velikoj evropskoj mapi, a naša organizacija se prostire od Centralne Amerike do Turske tako da svi znaju za Banju Koviljaču, Loznicu i divne ljude koji su započeli ovaj karneval i organizuju ga i danas – kazao je on.
Posebnu pažnju svojim maskama privukle su ‘’Maškare’’ iz Golubinaca, odnosno nekoliko petlova i jedna kokoška, a šarenim kostimima i grupa ‘’Jana dens’’ iz Budve.
- Mi smo grupa Ruskinja iz Budve. Ovde smo prvi put i mnogo nam se dopada. Ovakvo pozitivnu atmosferu ne može da pokvari ni kiša – kazala je pre nastupa Irina Vasilinika na dobrom srpskom.
Najlepše je izgledala karnevalska grupa ‘’Leskovac’’ koju je činilo više devojaka u pravim damskim haljinama.
- Kostimi su ne samo lepi nego i komplikovani, sastoje se iz četiri, pet delova, teški su, a treba nam po sat vremena da se obučeno. Ovde prvi put igramo koreografiju ‘’Maskarada’’, a oblačno vreme nam ne smeta. Navikle smo da nastrupamo u svim uslovima i pokažemo se najbolje. Inače, već smo dolazile ovde i redovni smo gosti - kazala je nasmejana Nina Stojanović.
Organizator manifestacije je i kao i minulih godina Udruženje građana ‘’Kraljevski karneval’’ Banja Koviljača, a pokrovitelj Grad Loznica. Za razliku od ranijih godina ovoga puta vreme nije baš bilo naklonjeno karnevalu, ali je on pokazao da oblačno nebo ne može biti jače od nasmejanih lica učesnika, niti pokvariti praznik dobrog raspoloženja, kakav je bio i sada u ‘’Kraljevskoj banji’’.