ODRŽAN POSLOVNI FORUM I BILATERALNI SUSRETI KOMPANIJA IZ RASINSKOG OKRUGA I LARISE Privredna delegacija Rasinskog okruga posetila Larisu, u Grčkoj
Privredna komora Srbije – RPK Kruševac u saradnji sa Privrednom komorom Larise organizovala je posetu privredne delegacije Rasinskog okruga Larisi i Poslovni forum „Larisa, Grčka – Rasinski okrug, Srbija“.
- Poseta Larisi je organizovana u cilju uspostavljanja poslovnih veza srpskih i grčkih privrednika i povećanja spoljnotrgovinske razmene. Larisa je jedan od najvažnijih poljoprivrednih i industrijskih centara severne Grčke. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i razvijenoj infrastrukturi, predstavlja značajno logističko čvorište između Atine i Soluna. Pored toga, Larisa ima dinamičan uslužni sektor i univerzitet, što je čini privlačnom za saradnju i investiranje. PKS – RPK Kruševac je u maju ove godine potpisala Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Larise tokom boravka grčke delegacije u Rasinskom okrugu, kaže Maja Marković, direktorka RPK Kruševac.
U okviru posete održani su poslovni forum i bilateralni susreti kompanija iz Rasinskog okruga i Larise, umrežavanje privrednika i privredno-turističko predstavljanje grada Larise. Predstavnici RPK Kruševac održali su i sastanke sa načelnikom regiona Tesalija Dimitrios Kouretasom i pomoćnikom gradonačelnika Larise Ahileas Kelasom.