- Poseta Larisi je organizovana u cilju uspostavljanja poslovnih veza srpskih i grčkih privrednika i povećanja spoljnotrgovinske razmene. Larisa je jedan od najvažnijih poljoprivrednih i industrijskih centara severne Grčke. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i razvijenoj infrastrukturi, predstavlja značajno logističko čvorište između Atine i Soluna. Pored toga, Larisa ima dinamičan uslužni sektor i univerzitet, što je čini privlačnom za saradnju i investiranje. PKS – RPK Kruševac je u maju ove godine potpisala Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Larise tokom boravka grčke delegacije u Rasinskom okrugu, kaže Maja Marković, direktorka RPK Kruševac.