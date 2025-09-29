Slušaj vest

Ove subote, 4. oktobra, ekipa emisije “Sa Žikom po Srbiji” vodi vas u Topolu, pred veliku manifestaciju, “Oplenačku berbu”, jedan od najstarijih vašara u našoj zemlji.

Topola ovim danima ugosti preko 300.000 posetilaca. Naša ekipa krenula je put Oplenca, gde je zadužbina Kralja Petra I i Muzej vina, u kom nam je sve o istoriji vina i vinogradarstva ispričao vlasnik muzeja, Zoran Rapajić.

Žene iz lokalnog Udruženja žena predstavile su nam svoje, kako ručne radove, tako i specijalitete ovog kraja. Posetili smo vinariju “Aleksandrović” i prisustvovali berbi grožđa, uživali u lepotama Šumadije i vinograda.

Direktoraka TO Topola predstavila nam je sve turističke potencijale ovog predivnog kraja Srbije i pozvala sve na Oplenačku berbu.

“Nova sezona donosi nova iskustva. Gledaocima Kurir televizije ponudiću priče iz mesta u koja televizijske kamere retko zalaze. Takva je priča iz Ledene pećine na Uvačkim jezerima ili ranč na Pešteri i školjke na reci ponornici. Tu je i priča o rodnoj kući Stevana Sinđelića i Krivoj ulici u Svilajincu...vinogradima u Topoli. Putujete sa nama po Srbiji, uživajte u divnim predelima i susretima sa ljudima. Naša želja je da vas inspirišemo da putujete.”, ističe autor i voditelj emisije Živorad Žika Nikolić.

Pridružite nam se i krenite na putovanje puno ukusa, mirisa i tradicije i boja jeseni – jer Srbija se najlepše otkriva kada putujete sa Žikom Nikolićem.

Budite u subotu od 15.00 uz Kurir televiziju. Čeka vas nova doza inspiracije za vaše naredno putovanje!