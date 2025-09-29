Slušaj vest

U Užicu, a i šire, svi znaju za drvenu kućicu i dvorište kao da su preseljeni iz bajke. Znaju da je to cvećara, čija vlasnica Dragica Đoković i njene tri radnice godinama ulepšavaju živote građana, njihove stanove, kuće i dvorišta.

Ali, ovih dana i same imaju razlog za radost. Kao da je zavladala posebna magija – tri radnice i prijateljice skoro u isto vreme očekuju bebe. I pored muke što će ostati na neko vreme bez svojih vrednih devojaka, Dragica kaže da je presrećna.

Foto: Privatna arhiva

- Za mene je danas jedan od najsrećnijih dana u životu. Moja Dada, nakon 10 godina, konačno će postati majka. Moja Slađa, koja već ima dva divna dečaka, čeka treće dete. A moja Ljiki, topla i nežna duša, posle sina Todora očekuje još jednu bebu - sa suzama radosnicama kaže Dragica.

Cvećara u kojoj rade Foto: Privatna arhiva

Ona kaže da će se sve tri poroditi skoro u isto vreme.

- Sve tri će dobiti bebe u razmaku za nepunih mesec dana. Dobićemo tri najlepša cveta. Njihova sreća je zarazna. Jako sam srećna i ponosna, i pored obaveze što sada moram da tražim nove radnice. Sada pozivamo sve koji imaju bar delić njihove posvećenosti, ljubaznosti i ljubavi prema radu, da nam se pridruže i zajedno nastavimo da stvaramo lepotu i radost kroz cveće - dodala je Dragica.