Na Tajlandu u osnovnim školama postoji nastavni predmet, kao što su kod nas srpski ili matematika, koji se zove karving. Postoji i fakultet za karving majstore.

U Zaječaru, bez ikakve škole, samouki penzionisani šef kuhinje, Sveta Mladenović (74), jedan je od 50-tak karving majstora u Srbiji. Pune dve godine, svakodnevnom vežbom od tri do pet sati rada, on je uspeo da napravi remek delo kojim je bio zadovoljan. Ovom umetnošću bavi se sedam, osam godina, a sve je počelo kada je na Jutjubu odgledao jedan karving snimak.

Inače, karving je umetnost rezbarenja voća i povrća gde je potrebna hiruška preciznost i ogromno znanje koje se stiče vežbom. Karving je nastao pre oko 2.000 godina u Kini, ali kineski karving podrazumeva rezbarenje vojskovođa, njihovih bogova, istoriju, vladare. Sveta se bavi Tajlandskim karvingom koji u voću i povrću oslikava cveće, razne životinje, prirodu. Za bavljenje ovom umetnošću neophodan je specijalni tajlandski nožić koji je Sveta nabavio baš sa Tajlanda.

Sveta Mladenović majstor karvinga

Ovaj umetnik rezbari sve čvrste plodove – šargarepu, tikvu, jabuku, krušku, dinju, a kaže da je lubenica najzahvalnija jer sadrži tri, četiri boje.

- Karving je umeće koje se uči godinama, stalno se usavršava. Potrebna je hiruška preciznost. Kada krenem da radim, ja ne znam šta ću napraviti, to nekako samo dođe..Zaboravim na vreme. Nema pravila koliko ću vremenski praviti neko delo, najkraće je bilo oko pola sata, najduže oko šest sati - govori nam ovaj karving majstor i dodaje:

- Iskreno pozivam sve ljude, omladinu, svršene učenike ugostiteljskih smerova, da mi se obrate ne bi li ih naučio ovom predivnom stvaranju umetnosti.

Kako njegova dela brzo iščeznu, on ih fotografiše i obavezno potpiše. Nije u pitanju uobraženost, već, kako kaže, "bilo je nekih problema".

Sveta je do sada napravio oko 3.800 umetničkih dela koja se mogu videti na njegovom Fejsbuk profilu "Kuvar Sveta" kao i na njegovom Instagramu.