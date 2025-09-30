Slušaj vest

U celoj opštini Bor učenici svih Osnovnih škola imaće besplatnu užinu od ponedeljka, 6.oktobra, odlučila je gradska vlast.

Za tu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je više od 42 miliona dinara, a užinu će pripremati i dopremati jedna beogradska firma koja ima proizvodnju u blizini Bora, a koja je bila najbolji ponuđivač na raspisanoj javnoj nabavci.

Šta ovo podrazumeva

Besplatna užina podrazumeva doručak i užinu za prvu smenu učenika, kao i ručka i užine za drugu smenu.

Zbog toga će od 6.oktobra u svim borskim Osnovnim školama biti izmenjeni odmori. Naime, da bi obroci bili adekvatni vremenu, đacima će se uvesti dva velika odmora.

Užinama će biti snabdevana deca 14 gradskih i seoskih Osnovnih škola a za jedan dan to će iznositi 3.200 obroka.

Roditelji su u potpunosti zadovoljni, i već je sprovedena anketa da li je neko dete alergično na neku namirnicu.