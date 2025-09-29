Slušaj vest

Požar je danas tokom popodneva izbio u Futogu u jednoj garaži.

Na licu mesta nalaze se pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Futog, javlja 193ns.

"Veliki plamen i gust crni dim zahvatili su objekat, dok se vatrogasci bore da obuzdaju vatrenu stihiju.

Garaža je potpuno izgorela.

Trenutno nema informacija o tome kako je došlo do požara i da li ima povređenih.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaPOŽARI U NAMIBIJI: Država šalje vojno pojačanje u rezervat Etoša
Greece_Wildfires_86239_b.jpg
BeogradDRAMA U BORČI - ODJEKUJU DETONACIJE, POLICIJA NAREDILA HITNU EVAKUACIJU! Izbio požar na poslednjem spratu zgrade, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
HronikaVATROGASCI ZATEKLI STRAVIČAN PRIZOR U STANU! Požar u Kruševcu: Reagovala i policija!
profimedia-0363980479.jpg
HrvatskaSTRAŠAN POŽAR U GARAŽI VELIKE KOMPANIJE U POŽEGI! Izgoreli luksuzni automobili poznatog preduzetnika!
screenshot-10.jpg