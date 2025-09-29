Srbija
IZBIO VELIKI POŽAR U FUTOGU: Vatra u potpunosti progutala objekat, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom (VIDEO)
Požar je danas tokom popodneva izbio u Futogu u jednoj garaži.
Na licu mesta nalaze se pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Futog, javlja 193ns.
"Veliki plamen i gust crni dim zahvatili su objekat, dok se vatrogasci bore da obuzdaju vatrenu stihiju.
Garaža je potpuno izgorela.
Trenutno nema informacija o tome kako je došlo do požara i da li ima povređenih.
Kurir.rs
